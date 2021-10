“Estate” di Tigri ha anche un videoclip

Disponibile anche su Youtube il video di Estate, il nuovo singolo di Tigri pubblicato su tutte le piattaforme streaming

Dopo l’anteprima su Beat&Style, è disponibile anche su Youtube il video di Estate, il nuovo singolo di Tigri pubblicato venerdì 10 settembre 2021. Questo è il terzo singolo del progetto indie-pop di Milano estratto dall’album Serenata Indiana, previsto per autunno 2021. La canzone è ispirata alla poesia “Di Luglio” di G. Ungaretti, e racconta un’estate che non è quello che sembra. È un’estate misteriosa e avventurosa, nella quale gli incontri inaspettati ci aiutano a scoprire noi stessi e a mostrare le nostre macerie senza paura. Un beat midtempo si unisce a sintetizzatori dai suoni crepuscolari, calando l’ascoltatore nella sua estate atipica.

Tu lasciati inondare da un mare sempre mosso

Da un mare che ti chiede se io posso, se tu

BIO:

TIGRI è il progetto musicale di Giacomo Baroni, nato a Novara nel 1990.

A 10 anni comincia a suonare la chitarra elettrica, a 17 anni pubblica il suo primo EP in inglese con la band heavy metal Saintsinner, a 20 passa alla scrittura in italiano con la band Vena e pubblica due EP a cavallo fra l’alternative rock e l’elettronica: Cosa Resta in Me e Brucia Amore Brucia. A 23 anni invece si trasferisce a Roma per studiare musica e, tramite frequenti viaggi accademici in Scozia, approfondisce le tecniche di songwriting. Dopo l’esperienza romana si trasferisce a Milano dove attualmente vive e lavora. Tra il 2019 e il 2020 raccoglie i ricordi di una decade e li registra nel suo primo album, Serenata Indiana, distribuito da The Orchard

