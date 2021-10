Disponibile in libreria “Casa Dolce Casa”

Dalla Cambogia a New York: in libreria “Casa Dolce Casa”, un viaggio illustrato per bambini alla scoperta delle case più insolite del mondo

Edito da 24 ORE Cultura, è in libreria “Casa Dolce Casa”, un racconto illustrato per bambini dai 4 agli 8 anni alla scoperta delle case più insolite del mondo, dai villaggi galleggianti della Cambogia ai vertiginosi grattacieli di New York fino ai mulini a vento dei Paesi Bassi e alle ger, antiche case mobili della Mongolia.

Il volume, con le illustrazioni accattivanti e dettagliate dell’illustratrice norvegese Signe Torp, presenta ai lettori più piccoli dieci tipi di abitazioni insolite e sorprendenti, tipiche di altrettanti Paesi del mondo, in un lungo viaggio che attraversa l’Europa, l’America, l’Asia, l’Africa e l’Oceania.

Sfogliando le pagine del libro i bambini potranno così scoprire com’è organizzata una capanna sull’albero, in che modo si costruisce un igloo nelle regioni più fredde del mondo o che a Londra si può vivere sul Tamigi in bellissime chiatte colorate. Ma non solo, potranno anche imparare come vivono i vari popoli del mondo, apprendendo usanze e costumi di ogni Paese: per esempio in Cina le famiglie abitano in un’unica grande casa con una porta rossa all’ingresso per attirare la fortuna e due leoni di pietra come protezione, mentre nel deserto del Sahara, per tenersi al fresco di giorno e al caldo di notte, stanze e corridoi sono costruiti sottoterra in un intricato labirinto.

Infine, due spettacolari pagine a finestra permettono loro di vedere se abitare in un antico castello è così eccitante come sembra, o se preferiscono invece lasciarsi cullare dalle onde nella loro dimora galleggiante.

Testi e illustrazioni di

Signe Torp – illustratrice norvegese, ha conseguito un Master in Children’s Book Illustration presso la Cambridge School of Art.

Scheda tecnica

Titolo: Casa Dolce Casa

Editore: 24 ORE Cultura

Testi e illustrazioni di: Signe Torp

Formato: cartonato 22,5 x 30 cm

Pagine: 48 pp. interamente illustrate

Prezzo: € 16,90

Codice ISBN: 978-88-6648-548-3

Dai 4 agli 8 anni

In vendita in libreria e online