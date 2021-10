Angelica Preziosi modella per Elisabetta Franchi e Ludovica Amati

Bellezza, effervescenza e vitalità: la modella Angelica Preziosi presenta gli abiti di Elisabetta Franchi e Ludovica Amati

Modella e fotomodella. Angelica Preziosi è figlia d’arte poiché la madre è l’attrice e regista friulana Viviana Di Bert, mentre il padre lavora come terapista riabilitazione motoria. È cresciuta respirando l’aria dei teatri. Ha iniziato da neonata con la pubblicità per l’acqua Sangemini. È stata sulla copertina di Madame Le Figarò per Gucci, e ha sfilato per vari brand come: Fendi, Celine, Prada, Belstaff. Ora è modella per gli abiti di Elisabetta Franchi e Ludovica Amati.

LA SCHEDA

Nome: Angelica Preziosi

Professione: Modella e Fotomodella

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 29 marzo 1992

Età: 28 Anni

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 176 cm

Profilo Instagram ufficiale: @angelica_preziosi

Partecipazioni televisive: La Pupa e il Secchione

È impegnata nel sociale, specie nella lotta contro il bullismo Ama gli articoli vintage Le piace il cinema, l’arte e la cucina