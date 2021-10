Alla Galleria Moshe Tabibnia “L’acqua sorgente di vita”

Alla Galleria Moshe Tabibnia di Milano la mostra “L’acqua sorgente di vita”: sarà visitabile fino al 23 dicembre, ecco le informazioni utili

La Galleria Moshe Tabibnia presenta fino al 23 dicembre 2021 L’acqua sorgente di vita, un nuovo allestimento che raccoglie alcune delle opere più significative della collezione ispirate al tema dell’acqua e alle sue infinite declinazioni assunte nell’arte tessile: dalle raffigurazioni dei fiumi del paradiso, alle rappresentazioni dei giardini celesti, fino ai tanti motivi ornamentali e simbolici legati all’acqua e ai rituali ad essa connessi.

Principale fonte di vita e metafora di vita eterna, da sempre l’acqua ha ispirato e permeato l’arte sin dai tempi delle più antiche civiltà, veicolando simbologie metafisiche e rievocando paesaggi ultramondani e regni celesti. Zampillano fontane e scorrono ruscelli nelle numerose raffigurazioni del giardino celeste, tema ricorrente in tutte le civiltà antiche e in tutte le tradizioni in cui era forte la dimensione religiosa e spirituale della vita.

In particolar modo, il giardino celeste nell’immaginario islamico ha assunto una ben precisa rappresentazione che seguiva la narrazione dei testi sacri coranici e che si ritrova ben visibile nei cosiddetti “tappeti a giardino: una vera e propria categoria di tappeti in cui il giardino è immagine del paradiso. Vero e proprio paesaggio terrestre, il giardino del paradiso raffigurato sui tappeti è una mappa celeste attraversata da motivi simbolici, dove l’acqua rappresenta la fonte di vita eterna.

L’acqua sorgente di vita nasce in connessione a due progetti espositivi che hanno coinvolto la Galleria Moshe Tabibnia: Il silenzio delle radici, presentato durante miart a Milano in collaborazione con BUILDING (17-19 settembre 2021), e Drop by drop Life falls from the Sky. Water, Islam and Art, al Museum of Islamic Civilization di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con il MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino (8 giugno -12 dicembre 2021).

Intimo dialogo fra l’anima antica della Galleria Moshe Tabibnia e quella moderna di BUILDING, Il silenzio delle radici è un’inedita installazione dedicata all’artista Remo Salvadori, in dialogo con una selezione di importanti frammenti tessili antichi dal XV al XVI secolo, proveniente dalla collezione della Galleria Moshe Tabibnia. Le opere plasmate da Remo Salvadori riecheggiano in modi imprevedibili nelle trame antiche delle opere tessili esposte.

Al Museum of Islamic Civilization di Sharjah tre straordinarie opere tessili della Galleria Moshe Tabibnia sono esposte nella mostra Drop by drop Life falls from the Sky. Water, Islam and Art, che racconta il rapporto tra acqua e Islam, dalle sue radici più antiche ai suoi tanti complessi sviluppi. Una narrazione attraverso immagini, oggetti, reperti, libri e miniature che rivela l’acqua e le sue molteplici rappresentazioni nell’arte islamica.

Alla Galleria Moshe Tabibnia, il percorso espositivo L’acqua sorgente di vita include alcune fra le opere più emblematiche di tappeto a giardino. Tra queste, è esposto un classico esempio di tappeto “Chahrbagh” (Tappeto a giardino “Chaharbagh”, Persia nord-occidentale, XVIII secolo, I metà), il tipico giardino quadripartito nella Persia safavide di derivazione achemenide, dove una rappresentazione a volo d’uccello mostra un giardino popolato da alberi, animali di varia specie, e attraversato da canali d’acqua ortogonali che confluiscono in un punto centrale, solitamente caratterizzato da una grande vasca con fontana.

In mostra anche altri tappeti e tessuti di manifattura persiana che raffigurano preziosi giardini, fra cui il tappeto a preghiera “Salting” di epoca safavide (Tappeto a preghiera, Persia centrale, XVI secolo, II metà), il cui campo presenta nella nicchia di un mihrab un vaso d’acqua da cui scaturiscono fiori e vari motivi vegetali.

La tradizione del giardino persiano si trova reinterpretata in una dimensione più lirica nello straordinario tappeto di epoca Mughal (Tappeto “Amber” a sagoma, Lahore (?), India settentrionale, 1650 circa), appartenuto in precedenza alla collezione del Maharaja Sawai Man Singh II, dove la composizione adornata da rose, iris e papaveri, è l’espressione onirica della raffinatezza aristocratica della cultura di corte Mughal.

Esemplare unico nel suo genere, in mostra è presente un singolare tappeto a giardino caucasico (Tappeto a giardino, Caucaso, XVIII secolo), il cui disegno di ascendenza persiana, presenta un rarissimo campo color verde adornato da aiuole fiorite e da una grande piscina centrale caratterizzata dall’acqua rossa e popolata da motivi astratti. Simbolo centrale di questo giardino, l’acqua della piscina è metafora di immortalità e vita eterna. L’acqua rossa, liquido vitale primordiale, dà vita al giardino stesso e alla sua bellezza. Simboli astratti fluttuano sull’acqua di cui solo quello centrale è per noi leggibile: riporta al suo interno i quattro punti cardinali dell’universo a ricordare come la cosmologia era sempre intessuta nella visione ‘naturalistica’ del giardino celeste.

Non solamente nelle opere della tradizione orientale, l’acqua appare anche nell’immaginario artistico e simbolico dei paesi occidentali: una brocca circondata da fiori spicca su due preziosi ricami dell’Epiro del XVII secolo, in mostra, dove l’acqua è simbolo di purezza a cui si attinge per raffigurare la sposa “casta come acqua cristallina”; mentre una natura rigogliosa anima gli arazzi fiamminghi “Feuille de Choux” del XVI secolo, di cui due esemplari in mostra, evocando non solamente paesaggi esotici ma anche il biblico Giardino dell’Eden descritto nell’Antico Testamento.

Il percorso continua conducendo il visitatore a immergersi fra le sinuose vegetazioni dei tappeti di manifattura cinese di epoca Ming (Tappeto a decoro floreale, Pechino (?), Cina, seconda metà del XVI secolo), dove composizioni di peonie, fiori di loto, crisantemi e diverse altre tipologie floreali riportano all’elegante ricercatezza della corte imperiale cinese.

Impreziosiscono l’allestimento anche importanti frammenti tessili: opere di straordinaria importanza storico-artistica, create dalle più importanti civiltà che hanno eccelso nell’arte tessile, a partire da un arazzo copto del VI secolo d.C., una delle più antiche testimonianze tessili esistenti, passando per raffinati ricami safavidi e sofisticati tessuti ispano-moreschi del XV secolo.

Punto focale dell’esposizione: “Una sorgente nel punto dello sguardo”, un’opera di Remo Salvadori che riflette sull’’azione vivificante e sorgiva dell’acqua, il cui fluire attiva il processo della visione attraverso lo sguardo del soggetto e si offre come un “continuum” sospeso tra Infinito e Momento. E tra essi si sviluppa l’evolversi spaziale e temporale dell’esistenza.

Galleria Moshe Tabibnia

Riconosciuta come eccellenza nel mondo dell’arte tessile, la Galleria Moshe Tabibnia ha sede nel cuore artistico di Milano e rappresenta un punto di riferimento internazionale per gli estimatori dei tessili antichi di alta epoca, operando da oltre trent’anni in questo settore. Da sempre dedita allo studio e alla valorizzazione delle opere tessili, la sua attività si distingue specialmente per l’attenzione rivolta alla ricerca scientifica, condotta dal centro di ricerca annesso alla galleria (centro studi Moshe Tabibnia), in collaborazione con le più prestigiose istituzioni ed università, in Italia e nel mondo. Nell’impegno rivolto dalla galleria verso la divulgazione della cultura legata all’arte tessile operano anche una biblioteca specializzata, comprendente una cospicua raccolta di volumi sull’arte tessile, una casa editrice (Moshe Tabibnia Editore) impegnata nella realizzazione di specifici progetti editoriali sull’arte tessile, e un centro di conservazione, che include un laboratorio di analisi e restauro, volto alla tutela e alla conservazione del patrimonio tessile, adoperando innovative metodologie di restauro. La collezione della Galleria Moshe Tabibnia racchiude i nuclei di grandi collezioni storiche internazionali dedite all’arte tessile. Tappeti, arazzi e tessuti antichi di levatura museale, che si contraddistinguono per l’eccellente stato conservativo e per l’importante valore storico-artistico; opere tessili di alta epoca, che rappresentano il momento di massima autenticità delle culture di riferimento, colte all’apice della loro espressione culturale, estetica e manifatturiera. Una collezione che si raffigura non solamente come un vero e proprio scrigno di capolavori di alta epoca, ma anche di opere tessili uniche, caratterizzate da affascinanti composizioni decorative, vicine al gusto e all’estetica contemporanea. Sensibile all’universo dell’arte contemporanea, la Galleria Moshe Tabibnia esplora anche le particolari sfaccettature assunte dall’arte tessile nell’epoca odierna, vantando anche un importante corpus di opere tessili create da artisti del XX secolo.

via Brera 3, 20121 Milano

mar-sab, 10-19

http://www.moshetabibnia.com/

[email protected]

T +39 02 8051545