Terapie del plasma: Grifols acquisisce Biotest

Grifols ha annunciato di aver accettato di acquisire Biotest per circa 1,6 miliardi di euro (1,9 miliardi di dollari), rafforzando la sua posizione nel settore delle terapie del plasma. L’accordo dovrebbe chiudersi entro la fine del primo semestre del 2022.

Raimon Grífols Roura, co-CEO di Grifols, ha notato che l’acquisto “amplierà il nostro attuale portafoglio di terapie derivate dal plasma e accelererà lo sviluppo di nuovi prodotti”. Biotest attualmente commercializza 12 prodotti e nel 2020 ha generato un fatturato di 484 milioni di euro (570 milioni di dollari). L’azienda ha una capacità produttiva fino a 1,5 milioni di litri di plasma all’anno, che prevede di raddoppiare, mentre la sua rete di centri plasma comprende 26 siti europei.

Commentando la notizia, Deutsche Bank ha detto che “nel complesso, pensiamo che l’affare abbia un senso strategico e che continuare a scalare a livello internazionale e consolidare l’oligopolio esistente del plasma dovrebbe aiutare a rassicurare sulla capacità di Grifols di superare le pressioni competitive imminenti”.

Grifols ha fatto sapere che l’acquisto le permetterà di migliorare l’economia del plasma e le entrate per litro facendo leva sulle proteine attualmente inutilizzate e sulla sua rete globale di centri di plasma. L’azienda ha indicato che ci sono entrate “significative” e sinergie di costo dall’accordo, e si aspetta un fatturato combinato di oltre 7 miliardi di euro (8,2 miliardi di dollari) entro il 2024. Il co-CEO Víctor Grífols Deu ha detto che l’accordo aumenterà i suoi guadagni di €300 milioni ($353 milioni) nel 2024 e di €600 milioni ($706 milioni) nel 2026.

Grifols ha aggiunto che l’acquisizione accelererà anche la sua pipeline di sviluppo dei prodotti. Biotest sta attualmente conducendo studi sul fibrinogeno derivato dal plasma BT-524 per il trattamento di disturbi congeniti e acquisiti, oltre a valutare Trimodulin, noto anche come BT-588, un concentrato di IgM derivate dal plasma per il trattamento di pazienti con grave polmonite acquisita in comunità. La pipeline di Biotest comprende anche diverse risorse derivate dal plasma.