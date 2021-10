Dopo il salvataggio, Stefanel riparte con 30 nuovi negozi che si aggiungono a quelli già aperti in Italia e ai 21 all’estero

La campagna pubblicitaria ruota attorno all’immagine di quattro donne, di varie età, di etnia diversa e ciascuna dalla personalità molto caratterizzata: insomma, tutto l’universo contemporaneo della donna si ritrova a dialogare con la ripartenza della nuova Stefanel.

Dopo il salvataggio dello storico marchio, fondato nel 1959 a Ponte di Piave, grazie all’acquisizione da parte di Ovs e con un logo rivisitato in rosso e nero a contrasto, Stefanel riparte con una rete di 30 nuovi store che si aggiunge ai 30 già esistenti sul territorio italiano, oltre ai 21 già presenti all’estero.

«Stefanel è un marchio di grande valore – afferma in una nota Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di Ovs – conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano». Già all’atto dell’acquisizione, Beraldo aveva affermato di ritenere che “il mercato non è saturo in questo posizionamento” ed aveva sottolineato che “Stefanel ha una forte consapevolezza del marchio, con un’immagine solida e positiva, e un’etichetta molto amata dai clienti e dalla sua fedele forza vendita”.

La nuova linea Stefanel, dal punto di vista del prodotto, interpreta l’obiettivo dell’ufficio stile creando una narrazione aggiornata del marchio, capace di rileggere il passato in chiave contemporanea. La tradizione da un lato e l’eclettismo della donna di oggi dall’altro, tradotti in linee pulite e semplici, per un’eleganza effortless, con una palette colori che include toni caldi e neutri, affiancati da nuance più accese.

Novità importanti, inoltre, sul fronte retail: alcuni in total ‘Indian pink’, con l’inserimento di elementi rossi e neri che rimandano al logo, altri in una palette di toni neutri. Tutti realizzati in materiali naturali e sostenibili e caratterizzati da “una sofisticata essenzialità”.