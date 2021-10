La profezia di Baba Vanga: in arrivo un altro virus

La profezia della veggente bulgara Baba Vanga, che aveva già predetto la pandemia del 2020: “Il prossimo anno arriverà un altro virus”

«Gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus» ha detto Baba Vanga. La veggente bulgara nelle sue profezie aveva annunciato la pandemia del 2020, lo tsunami del 2004, l’attentato dell’11 settembre in America e l’attacco all’Europa degli estremisti islamici. All’anagrafe Vangelija Pandeva Dimitrova, Baba era una mistica, chiaroveggente ed erborista. Analfabeta e cieca dall’età di 12 anni, le profezie della veggente fanno il giro del mondo grazie ai suoi seguaci.

La profetessa, secondo i suoi seguaci, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avrebbe parlato di una nuova pandemia nel 2022. Non è però specificato nulla di questo ‘nuovo’ virus. Secondo gli interpreti potrebbe esserci un riferimento alla comparsa di un nuovo ceppo, ma non è escluso che Baba Vanga intendesse un nuovo virus, diverso dal Covid-19. In ogni caso le chiavi di lettura della profezia “Gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus” sono al momento due, una ottimistica e l’altra spaventosa. Da una parte infatti il poter abituarsi fa pensare ad una possibile convivenza con ciò che arriverà, dall’altra fa paura la possibilità di dover affrontare una nuova pandemia.