Giovanna Turi, nuova stella della musica, si racconta

Giovanna Turi racconta il suo rapporto con la musica: “Mi ha salvata”. L’artista online sulle piattaforme streaming con il nuovo singolo

Da pochi giorni è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “COSA NON SI FA”, nuovo brano di GIOVANNA TURI. Cosa non si fa per piacere o piacersi? Come possiamo star bene con noi stessi senza inseguire inutili ideali di perfezione? Questi gli interrogativi che GIOVANNA TURI pone all’ascoltatore nel suo nuovo brano, “COSA NON SI FA”, un pezzo in cui l’autrice vuole sottolineare l’importanza della sostanza, dell’autentico benessere personale a discapito della mera apparenza e dell’estetica da cui siamo tanto ossessionati pur di piacere agli altri.

Raccontaci del tuo percorso artistico. Quando hai deciso di voler fare la cantante?

Ho iniziato da bambina, poi c’è stata una pausa di 10 anni e solo dopo la perdita improvvisa di mio padre ho ripreso. La musica mi ha salvata…avevo 25 anni, e poi non l’ho più lasciata.

Come descriveresti il tuo stile?

Il mio stile si chiama Giovanna Turi. La mia musica è per tutti ,la musica è per tutti…

E la tua personalità?

La mia personalità viene rappresentata dalle mie canzoni, io sono dentro le mie canzoni.

Come ti vedi tra 5 anni?

Migliorata, più matura sicuramente, spero ancora interessante.

Cosa pensi e come ti senti prima di un live? Ricordi la prima volta che hai cantato su un palco?

Prima di un live sono sempre nervosa ed euforica ma in realtà dietro a tutto questo si nasconde la paura di non riuscire a dare al pubblico il 100%. Poi però quando la musica parte il ghiaccio si rompe. Ricordo quando ho cantato per la prima volta in un teatro, tutte queste esperienze ti cambiano senza rendertene conto.

A quale brano che hai scritto sei più affezionata?

A tutti i miei brani sono affezionata, per me sono come figli.

