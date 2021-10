Bretman Rock è il primo gay sulla copertina di PlayBoy

Bretman Rock è il primo “coniglietto” gay sulla copertina di Playboy: l’imprenditore 23enne entra nella storia della rivista

Ha 23 anni, è un imprenditore, influencer, personaggio televisivo, make up artist. E nel 2017 è stato eletto tra i teenager più influenti del mondo dalla rivista Time. Oggi al lungo curriculum di Bretman Rock si aggiunge una nuova voce: è il primo “coniglietto” gay ad apparire sulla copertina di Playboy.

“Che Playboy abbia un maschio in copertina è un grande traguardo per la comunità LGBT, per la mia comunità di persone di colore ed è tutto così surreale”, ha commentato Bretman su Twitter.

Con i suoi 18 milioni di follower su Instagram, Bretman Rock è un volto noto dello showbiz. Diventato famoso nel 2015 grazie ad un video di contouring pubblicato su YouTube, l’influencer è stato protagonista dei una docu-serie di MTV incentrata sulla sua vita, Following: Bretman Rock.

Grazie al suo apprezzato lavoro sui social ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui un premio People’s Choice per “Beauty Influencer” e un premio per “Breakthrough Social Star” agli MTV Movie and TV Awards 2021.