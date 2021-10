Allie X in concerto a Milano nel 2022

Allie X annuncia il suo concerto a Milano: si terrà al BIKO il 30 marzo 2022. Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti

Con oltre un quarto di miliardo di stream in tutto il mondo ALLIE X, nuova stella nascente

dello stile glassine goth-pop, annuncia il live a Milano che si terrà al BIKO il 30 marzo 2022.

I biglietti per lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti e Costello’s, sono disponibili online

e nei punti vendita autorizzati. Con il suo ultimo album, “Cape God”, nominato anche ai Polaris Music Award in Canada, Allie X sta ottenendo un grande successo grazie ai brani come “Love Me Wrong (feat. Troye Sivan)” e “Susie Save Your Love (feat. Mitski).”

Conosciuta per il suo stile visivo audace e il suo suono particolare, Allie X è una curatrice

magistrale, che ha suonato in quasi tutto il mondo accompagnando artisti di fama

internazionale come: Dua Lipa, Charli XCX e MARINA. La singolarità del suo stile ha attirato molta attenzione dal mondo della moda tanto da aver partecipato alla Paris Fashion Week, essere stata vestita da Vogue e aver stretto relazioni con alcuni dei designer più incredibili del mondo (Iris Van Herpen, Margiela, Olivier Theyskens, Lanvin).

