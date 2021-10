Spagna: crolla parete Nord del vulcano Cumbre Vieja

Crollata la parete Nord del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma alle Canarie, in eruzione dal 19 settembre

È crollata la parete nord del vulcano Cumbre Vieja, sull’isola di La Palma, alle Canarie. Il vulcano, in attività da diverse settimane, ha visto così sfaldarsi, sabato scorso, parte della sua bocca e ha permesso alla lava di fuoriuscire in varie direzioni. Il giorno dopo, l’11 ottobre, è stato registrato un sisma stimato in 3.8 della scala Richter. L’aeroporto è stato chiuso a causa della polvere e della cenere sollevatesi.

Il crollo, spiega la Dire (www.dire.it), è stato documentato con riprese dallo Spazio, grazie al satellite Sentinel-2 della costellazione europea Copernicus. L’immagine è stata diffusa dall’Agenzia spaziale europea (Esa). Il Copernicus Emergency Mapping Service ha reso pubbliche 17 mappe per monitorare la situazione

L’istituto vulcanologico delle Canarie ha riportato che la lava ha raggiunto la temperatura di 1240 gradi centigradi, distruggendo tutto ciò che era ancora in piedi nella zona a nord di Todoque. A essere distrutti, dalla prima eruzione del vulcano, il 19 settembre, sono stati 1100 edifici, 497 gli ettari di terreno andati in fumo.