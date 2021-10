Sabrina Spina guida la comunicazione di Olon

Il Gruppo Olon annuncia la nomina di Sabrina Spina a Media & Communication Associate Director: promuoverà l’immagine del gruppo a livello globale

Il Gruppo Olon annuncia la nomina di Sabrina Spina a Media & Communication Associate Director, riportando al Sr Vice President Marketing del Sales Giovanni Celeste.

Spina assume la guida della comunicazione interna ed esterna e delle relazioni esterne, con l’obiettivo di promuovere l’immagine del gruppo a livello globale, associandone i valori e gli asset strategici, attraverso i media e gli eventi di settore. Coordinerà la comunicazione a livello globale, in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, e ne rafforzerà il posizionamento.

Olon è un’azienda italiana leader mondiale nella produzione di Ingredienti Farmaceutici Attivi (API), che utilizza processi sintetici e biologici per il mercato generico e per lo sviluppo e la produzione a contratto conto terzi (CDMO). Con un fatturato 2020 di 500 milioni di dollari, OLON fornisce oltre 295 API.

L’azienda ha il suo quartier generale a Rodano (Milano), OLON ha 11 stabilimenti produttivi – 8 situati in Italia, 1 in Spagna, 1 negli Stati Uniti e 1 in India – conformi ai requisiti internazionali e 3 filiali: Amburgo (D), Florham Park NJ (USA) e Shanghai (Cina).

“Sono orgogliosa di entrare a fare parte di questa Azienda, leader globale del settore chimico farmaceutico. Metto le mie competenze e la mia passione a disposizione di una società Italiana, la cui storia rappresenta una delle storie imprenditoriali di maggior successo del nostro Paese e che oggi si consolida come una multinazionale guidata dall’innovazione e della sostenibilità” .

Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Cattolica di Milano, con specializzazione in Scienze della Comunicazione, Sabrina Spina ha conseguito un Master in Comunicazione Scientifica presso l’Università di Milano e ha proseguito i suoi studi alla New York University, oltre ad essere un membro dell’Associazione Europea dei Direttori della Comunicazione. È giornalista pubblicista. Negli anni ha consolidato una significativa esperienza nell’ambito della comunicazione, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in alcune delle principali multinazionali farmaceutiche, di cui ha guidato la comunicazione in Italia, tra cui Eli Lilly e Janssen – J&J.