DJ Fede & Poppa Gee online con “Dirty Routine”

DJ Fede & Poppa Gee pubblicano il nuovo EP “Dirty Routine”: l’album è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Fuori in digitale Dirty Routine E.P., nuovo progetto in quattro tracce firmato dallo storico DJ e producer torinese DJ Fede in coppia con il rapper Poppa Gee. Le ricercate strumentali hip hop del produttore classe ‘74 si incontrano, per la prima volta, con i versi crudi e diretti del misterioso rapper milanese, creando un mix originale tra ispirazione classica e autentica freschezza.

“Dopo aver conosciuto Poppa Gee ho deciso di realizzare questo Ep con lui su un’idea di entrambi. Lui ha un’attitudine super hip hop e l’ho trovato aderente alle cose che faccio io. Mi è sembrato giusto realizzare questa inedita collaborazione”, racconta l’artista.

La nuova release è un benvenuto all’autunno per DJ Fede, che all’interno dei quattro brani di Dirty Routine E.P. ha voluto farsi accompagnare anche da altre due voci del panorama rap italiano: Jangy Leeon e Dope One.

Dirty Routine E.P. rappresenta anche il naturale prosieguo del precedente album in studio di DJ Fede, Still from the ‘90s, quattordicesimo album della sua carriera pubblicato lo scorso febbraio. A quest’ultimo hanno preso parte artisti del calibro di Danno, DJ Tsura, DJ FastCut, Dope One, Jack The Smoker, Blo/B, DJ TY1, DJ Double S, Tormento e moltissimi altri, con i contributi di artisti internazionali come Psycho Les (The Beatnuts), Blaq Poet, Shabaam Sahdeeq e Big Noyd.

Nei testi di Poppa Gee ci sono tante storie di vita di strada con uno sguardo al degrado di alcune periferie, come nella traccia d’apertura 8.5, ma anche l’amore per la cultura Hip Hop e gli scorci sul mondo musicale in Recap e En Plein, per chiudere con le riflessioni di Bel Renè.

DJ Fede è al lavoro su nuovi progetti, fra cui il suo nuovo album solista e un album collaborativo in coppia con Dafa sotto il nome di Young Veterans.

BIO

DJ Fede, all’anagrafe Federico Grazziottin, è un disc jockey, beatmaker e produttore discografico torinese classe ‘74. La sua carriera ha inizio nel 1989 e si sviluppa artisticamente lungo diversi percorsi paralleli. Il primo è quello dell’hip hop, al quale si è avvicinato nel 1994. Con le sue serate Vibe Session ha iniziato tenendo concerti e DJ set al fianco dei migliori esponenti dell’hip hop italiano. Il suo talento lo ha portato a collaborare con protagonisti dell’urban come Tormento, Esa, Mondo Marcio, Primo Brown, Guè Pequeno, Vacca, Amir, Inoki, Bassi Maestro, Master Freez, Giaime, Ghali, Fred De Palma (di cui è stato DJ ufficiale), Danno, Jack The Smoker e tantissimi altri esponenti della black music. I suoi ultimi due album in studio su una discografia di 14 album sono Product of the ‘90s (2019) e Still from the ‘90s (2021), entrambi grandi successi ricchi di ospiti.

Il secondo percorso rispecchia il suo incredibile profilo di collezionista di Rare Grooves funk, soul e jazz, una passione nata nel 1991 con l’avvento dell’acid-jazz londinese e poi proseguita in quella che oggi è una vastissima libreria di vinili di ogni formato. Da questi DJ Fede sviluppa le sue eclettiche produzioni, caratterizzate da sempre nuovi campionamenti e originalità. Nella sua discografia vanta innumerevoli compilation distribuite in tutto il mondo, come Deep Funk Theory Vol.1 e 2, Incredible Sound Of Deep Funk Vol.1 e 2, DJ Fede Presents Cosmic Jazz, Vibe Session Vol. 1,2,3,4, EBlood R.Evolutionary Hit Vol.1 e 3, Il suono del sottosuolo e molte altre.

Un ulteriore percorso della sua carriera è quello di performer, con cui ha dato prova delle sue skill dietro la consolle nei migliori club di Milano, Roma, Genova, Monaco, Londra, New York, e dal 2015 anche in club di Ibiza come Sankeys, Privilege, Hï e Swag. Nei tanti viaggi verso Spagna, USA, UK, Olanda e Francia, DJ Fede ha performato con artisti del calibro di Eddie Piller, Jazzman, Keb Darge, Andy Smith, Snowboy, Partick Forge, Mushroom e moltissimi altri. Attualmente è al lavoro su un nuovo album solista e su un progetto collaborativo con Dafa, con il quale ha formato il duo Young Veterans.

https://www.instagram.com/djfede/?hl=it