Dallo Startac al Nokia 6610: i cellulari che hanno fatto la storia

Il primo cellulare non si scorda mai: dallo Startac Motorola al Nokia 6610, dall’ERICSSON T28 al BlackBerry ecco i modelli che hanno fatto la storia

Il primo non si scorda mai…no, non parliamo dell’amore. I cellulari sono oggi un oggetto imprescindibile del nostro vivere quotidiano. L’invenzione del telefono mobile negli anni ha avuto diverse evoluzioni: l’ultima, gli smartphone, permette alle persone di essere costantemente interconnesse. Una condizione di cui tutti – o quasi – non possiamo fare a meno. Eppure prima di arrivare a questo avanzato livello di tecnologia sono passati molti anni e abbiamo attraversato diverse fasi con altrettante versioni di questo ‘attrezzo’ della nostra esistenza. Con l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) facciamo un tuffo nel passato per rispolverare qualche modello che ha fatto storia e che magari qualcuno di voi ha visto in casa perché i vostri genitori o fratelli più grandi li hanno custoditi in un cassetto.

1. MOTOROLA DYNATAC 8000X

Il primo cellulare messo in commercio in assoluto nella storia risale al 1983. Troppo tempo fa per essere uno dei vostri primi arnesi comunicativi ma utile per fare una ripassata di storia: è il capostipite: il Motorola DynaTAC 8000X. Soprannominato ‘The Brick’ (Il mattone) pesava 1 kg. Considerate che oggi uno smartphone pesa intorno ai 200 grammi. Il costo iniziale fu di 4mila dollari, corrispondenti circa a 9mila dollari odierni.

2. NOKIA 6110

Negli anni ’90 sbarca sul mercato della telefonia mobile la finlandese Nokia. Sarà un successo. Nel 1997 lancia il 6110, un modello fortunatissimo anche per la componente giochi (celebre ‘Snake’) che caratterizzerà anche i modelli successivi.

3. MOTOROLA STARTAC Un pezzo che ha fatto davvero storia. Ispirato a StarTrek, nel 1997 la Motorola lancia il cellulare a conchiglia con sportellino apri e chiudi. Un vero e proprio boom, riprodotto in diverse versioni (anche recentemente come smartphone) e icona di stile. 4. NOKIA 7110

Il primo cellulare che si connette a Internet. Una rivoluzione. Il Nokia 7110 uscito nel 1999 aveva una velocità di navigazione da far rabbrividire, ma fu un pioniere. La tastiera era a scomparsa con apertura a scatto. Il suo antesignano, l’8110, divenne iconico nel film ‘Matrix’.

5. ERICSSON T28

Indimenticabile. L’Ericsson T28 esce nel 1999: un grande successo per l’azienda svedese che si affilia a Sony prima di svanire nel nulla.

6. BLACKBERRY

La svolta per i professionisti: il BlackBerry dell’azienda canadese Rim. Si possono inviare mail fuori dall’ufficio: milioni di copie vendute. Qui nella foto il modello 7210, modello di successo del 2003.

7. NOKIA 3310

Ragazzi, impossibile non averlo mai visto: Il Nokia 3310 è un’icona per più generazioni. Oltre 120 milioni di esemplari venduti, tra le caratteristiche principali la resistenza all’urto e all’acqua.

8. NOKIA 8210

Una grande presenza degli anni 2000. Nel 1999 la Nokia presenta a Parigi l’8210, il cellulare più piccolo e più leggero mai prodotto dalla casa finlandese.

9. MOTOROLA RAZR V3

Uscito nel 2004, è il cellulare a conchiglia più venduto in assoluto.

10. IPHONE

Il cellulare diventa smartphone: è il 2008 e Steve Jobs presenta al mondo il prodotto commerciale che stravolgerà il mercato. L’Iphone è la rivoluzione tutt’ora in atto.