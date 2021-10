“Crisalide” è il primo album ufficiale di Beba

La rapper Beba pubblica “Crisalide”, il suo primo album ufficiale che arriva sulle piattaforme digitali dopo numerosi singoli

Per Beba è il momento di mostrarsi ai suoi fan in una nuova veste. Un’evoluzione di quello che abbiamo sentito finora è pronta ad arrivare con quella che sarà una vera e propria rinascita. Esce venerdì 22 ottobre per Island Records/Universal Music Italia il frutto di tutto questo: il primo album della rapper. E il titolo non poteva che essere “Crisalide”.

“Questo disco è nato in un periodo difficile che ci ha costretto a fermarci ma che mi ha anche dato l’opportunità di riflettere. Per me è stato un momento catartico- racconta Beba- un momento importante in cui ho deciso di immergermi totalmente, e che ha scandito un periodo di metamorfosi personale e artistica. Crisalide per me rappresenta un nuovo inizio, la fase di trasformazione in cui ho trovato le mie ali: in questo senso sento di essere riuscita a svelare una nuova dimensione artistica e a raccontarmi come mai fatto prima”.

Tra le prime ad imporsi come rapper donna, Beba ora si lancia in un progetto che era anticipatissimo e che segue le collaborazioni con artisti come Willie Peyote, Anna Tatangelo e Lazza. Il disco è disponibile in presave e preorder.