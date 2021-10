Ariete online con la nuova canzone “L”

Si intitola “L” il nuovo singolo di Ariete, la nuova promessa della musica italiana: il brano è disponibile su tutte le piattaforme streaming

Ariete pubblica “L”, il suo nuovo singolo. Scritta da Ariete, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), in “L” gli arpeggi di chitarra stendono un tappeto sonoro intriso di nostalgia dove si fanno spazio i dubbi sull’effettiva sincerità di una relazione appena conclusa. “Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia” è la confessione viscerale di Ariete che ancora una volta non ha paura di mostrare le proprie fragilità facendosi cullare da una malinconia catartica.

“L” è una nuova pagina nel manifesto artistico di Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, cantautrice romana classe 2002 che negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile personale che l’ha portata ad essere di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Quest’estate, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’abbiamo sentita come voce dello spot del cornetto Algida, in sottofondo alla pubblicità con la sua “L’ultima notte”. Brano, tra l’altro, scritto come colonna sonora anche di “Summertime”, la serie tv di Netflix.