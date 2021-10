Tumore del polmone: negli USA approvato mobocertinib

Tumore del polmone: l’Fda approva mobocertinib per pazienti con NSCLC con mutazione da inserzione dell’esone 20 dell’EGFR

L’Fda, l’Agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci, ha autorizzato l’uso di mobocertinib (Exkivity, Takeda) per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico o localmente avanzato con mutazioni da inserzione dell’esone 20 del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) rilevato mediante un test approvato dalla FDA, con progressione della malattia nel corso della chemioterapia a base di platino o successivamente.

L’autorizzazione è stata concessa sulla base dei risultati della sperimentazione di fase 1/2, che dimostrano risposte clinicamente significative con una durata mediana della risposta (DoR) di circa 1,5 anni.

Mobocertinib, a cui è stata concessa una revisione prioritaria e che ha ricevuto la Breakthrough Therapy Designation, Fast Track Designation e Orphan Drug Designation dalla FDA, è la prima e unica terapia orale approvata specificamente progettata per colpire le mutazioni di inserzione dell’esone 20 di EGFR.

Questa indicazione è approvata con approvazione accelerata in base al tasso di risposta globale (ORR) e al DoR. L’approvazione continua per questa indicazione può essere condizionata dalla verifica e dalla descrizione del beneficio clinico in uno studio di conferma.

“L’approvazione di mobocertinib introduce una nuova ed efficace opzione di trattamento per i pazienti con NSCLC con inserzione di EGFR Exon20+, soddisfacendo un bisogno urgente per questo cancro difficile da trattare”, ha detto Teresa Bitetti, presidente, Global Oncology Business Unit, Takeda. ” Mobocertinib è la prima e unica terapia orale specificamente progettata per colpire le inserzioni EGFR Exon20, e siamo particolarmente incoraggiati dalla durata delle risposte osservate con una mediana di circa 1,5 anni. Questa pietra miliare dell’approvazione rafforza il nostro impegno a soddisfare le esigenze delle popolazioni di pazienti non servite all’interno della comunità oncologica”.

L’Fda ha contemporaneamente approvato il test Oncomine Dx Target di Thermo Fisher Scientific come diagnostica di accompagnamento NGS per mobocertinib per identificare i pazienti NSCLC con inserzioni EGFR Exon20. Il test NGS è fondamentale per questi pazienti, in quanto può consentire diagnosi più accurate rispetto al test di reazione a catena della polimerasi (PCR), che rileva meno del 50% delle inserzioni EGFR Exon20.

“EGFR Exon20 insertion+ NSCLC è un cancro con scarse opzioni terapeutiche che non siamo stati in grado di colpire efficacemente con i tradizionali TKI EGFR”, ha detto Pasi A. Jänne, Dana Farber Cancer Institute. “L’approvazione di mobocertinib segna un altro importante passo avanti che fornisce ai medici e ai loro pazienti una nuova terapia orale mirata e progettata per questa popolazione di pazienti che ha mostrato risposte clinicamente significative e sostenute.”

“I pazienti con NSCLC con inserimento di EGFR Exon20+ hanno storicamente affrontato una serie di sfide uniche, convivendo con un tumore polmonare molto raro che non solo è sottodiagnosticato, ma anche privo di opzioni di trattamento mirate che possono migliorare i tassi di risposta”, ha detto Marcia Horn, direttore esecutivo, Exon 20 Group presso ICAN, International Cancer Advocacy Network. “Come sostenitore dei pazienti che lavora con i pazienti NSCLC con inserzione di EGFR Exon20+ e le loro famiglie ogni giorno per quasi cinque anni, sono entusiasta di assistere a continui progressi nella lotta contro questa malattia devastante e sono grato ai pazienti, alle famiglie, agli operatori sanitari e agli scienziati di tutto il mondo che hanno contribuito all’approvazione di questa promettente terapia mirata”.

Dati che hanno portato all’approvazione

L’approvazione della FDA si basa sui risultati della popolazione trattata con platino nello studio di fase 1/2 di mobocertinib, che consisteva in 114 pazienti con NSCLC con inserzione di EGFR Exon20+ che avevano ricevuto una precedente terapia a base di platino e sono stati trattati alla dose di 160 mg.

I risultati sono stati presentati al 2021 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting dallo studio di fase 1/2 e hanno dimostrato un ORR confermato del 28% per comitato di revisione indipendente (IRC) (35% per sperimentatore) così come un DoR mediano di 17,5 mesi per IRC, una sopravvivenza globale mediana (OS) di 24 mesi e una sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana di 7,3 mesi per IRC.

Le reazioni avverse più comuni (>20%) sono state diarrea, rash, nausea, stomatite, vomito, diminuzione dell’appetito, paronichia, affaticamento, pelle secca e dolore muscoloscheletrico. Le informazioni sulla prescrizione di EXKIVITY includono un avvertimento per il prolungamento del QTc e la Torsades de Pointes, e avvertenze e precauzioni per la malattia polmonare interstiziale/pneumonite, tossicità cardiaca e diarrea.

La revisione della FDA è stata condotta nell’ambito del Progetto Orbis, un’iniziativa dell’Oncology Center of Excellence (OCE) della FDA, che fornisce un quadro per la presentazione e la revisione contemporanea di prodotti oncologici tra partner internazionali. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con le agenzie di regolamentazione in tutto il mondo per portare mobocertinib ai pazienti.