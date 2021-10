Concerti: nel 2022 torna il Jova Beach Party, le date

Torna il Jova Beach Party, nel 2022 due date a Barletta. I concerti nel mese di luglio, ad annunciarlo il sindaco dimissionario Cosimo Cannito

“Barletta ospiterà, ancora una volta, il Jova Beach Party in esclusiva regionale, il 29 e 30 luglio 2022“. Lo scrive in un post pubblicato sui social, Cosimo Cannito sindaco dimissionario di Barletta spiegando che è stato “deliberato il sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città”. “Continuiamo a lavorare – conclude come riferisce la Dire (www.dire.it) – per il bene della nostra amata città”.