Barberini su YouTube con il videoclip di “Tempura Nostalgia”

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Tempura Nostalgia”, nuovo singolo della cantautrice romana Barberini

Fuori il videoclip di “Tempura Nostalgia”, nuovo singolo di Barberini, già disponibile in digitale – ascolta qui – e attualmente in rotazione radiofonica, che anticipa il secondo album in uscita a breve: pop onirico ed evocativo, voce sussurrata e atmosfere intense e intime.

GUARDA IL VIDEO

Nel videoclip, diretto dall’artista visiva Beatrice Favaretto (video artista e vincitrice dello Schermo dell’Arte Film Festival 2020), con Clementina Aliberti Peluso, Maziar Firouzi e Nicolò Festa (costumi di Isabella Picchi), Barberini ha ripercorso una storia d’amore attraverso il menu di un ristorante; nello specifico, uno di quei menu fotografici colorati che si trovano spesso nei ristoranti orientali e che, al posto delle foto di antipasti, primi e secondi, avesse istantanee di momenti vissuti nel passato, stampati e numerati in ordine cronologico. La domanda che si pone la cantautrice romana è: “esistono sapori in grado di portarci indietro nel tempo?”: “Per Proust, era una madeleine. Nel video sono ravioli al vapore, riso bianco e pollo con le verdure. E così, accade che tra i fumi e i vapori di un ristorante orientale si apra un varco verso una realtà parallela, che appartiene al passato o forse solo all’immaginazione. Un brano dedicato a chi, ogni tanto, cerca il sapore agro-dolce del passato per il gusto di scottarsi un po’, come con il cuore bollente di un raviolo al vapore.”

Il singolo è scritto e cantato da Barberini, prodotto, registrato e mixato da Marco Catani e masterizzato da Salvatore Addeo.

Barberini è il nome d’arte di Barbara Bigi. Nata e cresciuta a Roma, inizia a scrivere per mestiere dentro le stanze di una grande agenzia di pubblicità del centro storico, come copywriter. Dopo qualche anno di slogan e spot tv, comincia a fantasticare di scrivere canzoni. Compone i suoi primi pezzi al piano e tre anni dopo pubblica il suo disco d’esordio omonimo. Nel 2021 esce “Tempura Nostalgia”, il singolo che anticipa l’uscita del secondo album, prodotto e arrangiato da Marco Catani.

Instagram: https://www.instagram.com/_barberini_/ Facebook: https://www.facebook.com/barberini.b/