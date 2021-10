Alcuni consigli per vincere al poker online

Il poker online sta tornando di moda e abbiamo cinque consigli per aiutarti a vincere online. Questo articolo si concentrerà meno sulla selezione della mano e sulla dimensione della puntata, ma più sulle abilità e le abitudini che devi sviluppare per guadagnare costantemente giocando a poker online.

Questi suggerimenti ti aiuteranno a vincere in contanti o nei tornei. Iniziamo!

Tieni i registri

Per essere un giocatore di poker online coerente per lungo tempo, è importante tenere registri accurati. Non si tratta di vincere o perdere, anche se queste informazioni sono importanti. Per me è importante sapere cosa gioco e per quanto tempo. Ho avuto successo? Perdere? Perdere?

Era un gioco cash di Texas Hold’Em. Forse era un torneo con più tavoli o un Sit ‘N Go a un singolo tavolo. Dovresti tenere registri dettagliati di tutte le tue giocate in modo da poter guardare indietro in seguito.

Hai più probabilità di mordi e fuggi nelle tue sessioni vincenti, e poi vai in sessioni di maratona? È importante capire i tuoi punti di forza e di debolezza per vincere a lungo termine.

Il software che tiene traccia del tuo gioco può essere trovato online. Si dovrebbe controllare. Il tuo cervello tende a esagerare il bene e ignorare il male. Vuoi essere completamente onesto riguardo alle tue abilità nel poker. Il poker è un gioco in cui possiamo dirlo ai nostri avversari, ma non a noi stessi. Dovresti tenere traccia del tuo gioco e assicurarti di rivederlo frequentemente.

Studia spesso

Questo secondo consiglio è identico al primo. Puoi imparare molto! Puoi imparare molto sul poker, sia che tu stia studiando i tuoi risultati o una strategia specifica. Questo potrebbe essere fatto da solo o con amici fidati. Altri potrebbero trovarlo leggendo GTO (teoria dei giochi ottimale), teorie o rivedendo i grafici delle mani iniziali.

Ci sono molte risorse disponibili. Per avere successo, devi sfruttarli tutti. Puoi leggere libri, controllare le recensioni manuali di YouTube o iscriverti a siti di formazione online. Alcuni addirittura assumono un coach di poker.

Trovare uno stile di apprendimento che ti interessa è fondamentale. Insisti. Stai dando agli altri giocatori un vantaggio se impari a conoscere il gioco solo al tavolo, sia che tu giochi nei casino online o dal vivo, è importante imparare nuove cose.

Personalmente, mi piace leggere libri di poker. Da prima dell’avvento del poker online, sono stato un giocatore di poker di successo. È stato incredibile vedere come è cambiata la strategia del poker. Non molto tempo fa, Super System di Doyle Brunson era considerato la migliore strategia di poker. Le persone che stanno vincendo il gioco oggi potranno tornare indietro e rivedere Super System. Sarebbe come tornare alle elementari.

I tuoi avversari seguiranno le ultime tendenze nel poker. Vuoi assicurarti di non perderne nessuno. Il tuo gioco deve essere in continua evoluzione per vincere. Rimanere aggiornati con l’ultima formazione è il modo migliore per stare al passo.

Usa il tuo bankroll

Questo è un tema comune di cui parlano i professionisti del poker , ma in realtà pochissimi giocatori lo seguono. È essenziale che tu giochi all’interno del tuo bankroll. Ci sono molti modi diversi per determinare quando dovresti aumentare i tuoi limiti o giocare in tornei con buy-in più alti.

Ci sono molte opinioni, ma poche ti diranno che le puntate che giochi dovrebbero essere determinate da quanti soldi hai nel tuo conto di poker online.

Personalmente, credo che sia meglio aumentare i limiti o acquistare livelli quando hai dimostrato di essere un giocatore vincente coerente con le tue attuali puntate. Torniamo alla registrazione di cui abbiamo discusso in precedenza.

Dovresti considerare di salire di livello se hai vinto a un livello. Dovresti assicurarti di avere un campione sufficiente di risultati per supportare la tua decisione. Questo non significa che se vinci $100 in una partita 1-2, puoi saltare a 2-4.

Basare i risultati su una dimensione del campione definita è il modo migliore per monitorare i tuoi progressi. Ci sono molti modi per farlo, ma le seguenti formule funzionano bene per tornei e cash game.