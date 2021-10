Understatement lancia i maglioni genderless MP

Moda: arrivano i maglioni genderless di MP Massimo Piombo x Understatement Milano. Un caldo abbraccio in lana merino con trama a nido d’ape

Quando calano le temperature, un caldo abbraccio e ciò che serve. I maglioni caldissimi e genderless di MP Massimo Piombo x Understatement Milano sono perfetti per lei e per lui in ogni occasione.

Realizzati in lana merino, con una speciale lavorazione a nido d’ape, sono presentati nel classico blu-navy e cammello, passando per un brillante magenta. Dolcevita e girocollo: € 248,00

Questi caldi e morbidi dolcevita e girocolli fanno parte della collezione MP Massimo Piombo x Understatement Milano, collaborazione nata tra i due brand e dedicata alla stagione autunno inverno 2021/22.

Un progetto di grande artigianalità che si sviluppa in una produzione limitata guidata dalla passione e orientata alla più alta qualità e ricerca, dove lo stile sobrio, urban ed essenziale di Understatement Milano, brand fondato da Paolo Salluzzi e Matthias Tarozzo, e l’iconica eleganza, ricerca e anima sartoriale di MP Massimo Piombo, brand dell’omonimo stilista e direttore creativo, si uniscono per dare vita a capi unici e di grande personalità. Fil rouge della collaborazione: fantasie e tessuti esclusivi, cura meticolosa di ogni minimo dettaglio, una manifattura sartoriale, tutta completamente italiana.

La collezione è in vendita in esclusiva nello store/showroom di Understatement Milano in Via San Maurilio a Milano e online sul sito https://understatementmilano.com/