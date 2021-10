In Trentino fondi per settore vitivinicolo ed enoturistico

In arrivo 3 milioni di euro per il settore vitivinicolo ed enoturistico del Trentino: domande aperte fino al 15 novembre sul portale srt.infotn.it

Rilanciare, qualificare e valorizzare i settori vitivinicolo ed enoturistico del Trentino, fortemente provati dalla pandemia. Punta a questo il bando approvato dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca che mette a disposizione del comparto 3 milioni di euro.

Nel dettaglio le risorse rese disponibili per imprese agricole singole o loro società del comparto, che più hanno risentito degli effetti della pandemia da Covid_19, si focalizzano sulla riqualificazione delle strutture esistenti, in modo da poter migliorare e rilanciare l’offerta complessiva dopo le chiusure connesse alla pandemia da Covid. In particolare verranno finanziati interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamenti, rinnovo dell’arredamento e dell’attrezzatura, qualificazione o realizzazione di spazi esterni, sale degustazioni e didattiche, punti vendita dei prodotti, interventi di miglioramento energetico e tecnologico.

Le domande: la scadenza è fissata al 15 novembre 2021, tramite il Sistema Informativo srtrento.it (Sviluppo Rurale Trento).

I criteri di attuazione del bando sono inoltre improntati alla massima semplificazione proprio per una concessione degli aiuti in tempi rapidi: la documentazione richiesta infatti è minore, è prevista ad esempio l’adozione di una scheda tecnica in sostituzione dei computi metrici estimativi delle opere e di un preventivo invece di tre per il finanziamento di impianti, arredi ed attrezzature. Inoltre le domande vanno presentate tramite le procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale: https://srt.infotn.it.