IF! annuncia i primi partner d’eccezione

IF! FESTIVAL della Creatività annuncia i primi partner e presenta le linee editoriali dell’ottava edizione che si terrà dall’8 al 13 novembre

Conto alla rovescia per l’ottava edizione di IF!, Festival della Creatività organizzato e promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA – Aziende della Comunicazione Unite insieme al main partner Google e al golden partner Intesa Sanpaolo, con il patrocinio del Comune di Milano.

In programma dall’8 al 13 novembre con una formula che unirà digitale e fisico, a BASE Milano, la nuova edizione di IF! ruoterà intorno al tema #MERAVIGLIOSO con una ricca offerta di contenuti ispirati alle tre linee editoriali che quest’anno ispireranno e caratterizzeranno l’intero palinsesto:

“Mondi meravigliosi”. Il mondo che abbiamo costruito non funziona più: in questo filone parliamo di sostenibilità, inclusione, diversità ma anche modelli di business diversi che mettano al centro l’uomo e il pianeta.

“Pensieri meravigliosi”. È un mondo dove ci sembra di aver già visto tutto, eppure ci sono cose che ancora non riescono a meravigliarci. In questo percorso parliamo di arti, progetti, visioni e idee che stanno ridefinendo i canoni che conosciamo.

“Imprese meravigliose”. Un percorso che celebra persone, aziende e tecnologie impegnate a tracciare nuove strade e ad aprire scenari inediti.

A meno di due mesi dall’inizio dell’evento, è prestigioso e in continua crescita il parterre di aziende partner che hanno aderito al progetto IF!2021 e che, all’interno del programma, proporranno contenuti esclusivi per il pubblico del Festival.

Insieme al main partner Google e a YouTube, content partner che quest’anno porterà sul palco Pedro Pina, Vice President, a capo di YouTube in EMEA, si segnalano le eccellenti conferme di Intesa Sanpaolo, per il secondo anno consecutivo Golden Partner del Festival, di UPA – Utenti Pubblicità Associati (Associated Partner), insieme a Shutterstock (Silver Partner), AW Lab, Facebook, Promomedia, Publitalia, TikTok, Twitch, Urban Vision, Wavemaker e WPP.

“Dopo il successo della scorsa edizione e grazie ad un percorso virtuoso che dal 2014 vede l’intera industry della comunicazione dialogare e collaborare insieme alla riuscita del progetto IF!, siamo particolarmente entusiasti della straordinaria adesione da parte di così tante aziende e agenzie che sono e saranno nelle prossime settimane partner ufficiali del Festival. – commenta in una nota il Comitato Organizzatore di IF!2021 – Come racconta il tema #MERAVIGLIOSO, questa edizione di IF è una chiamata a raccolta per chiunque abbia voglia di ridisegnare un futuro meraviglioso, in un mondo nuovo in cui si abbia il coraggio dell’intelligenza e la follia della bellezza, in cui si torni a respirare a pieni polmoni l’ossigeno delle idee. Vi aspettiamo a IF!”.

Tra i cultural partner, insieme alla conferma di Wired, IF! quest’anno sta collaborando con il community magazine online Perimetro promuovendo da oggi fino al 20 ottobre una call per fotografi, professionisti e non, dal titolo “VISIONS. Immagini di un futuro meraviglioso”.

Per partecipare i fotografi dovranno realizzare un’immagine che ben rappresenti il tema #MERAVIGLIOSO e accompagnarla con una breve caption di massimo 140 caratteri. Una giuria composta da 30 figure chiave del panorama contemporaneo valuterà e selezionerà le migliori fotografie che diventeranno protagoniste di uno speciale allestimento all’interno di BASE Milano durante le giornate del Festival.

Per maggiori informazioni e conoscere le modalità di partecipazione: https://perimetro.eu/settembre-2021-if-festival/

IF!2021 proporrà nei primi giorni della settimana di festival (da lunedì 8 a giovedì 11 novembre) un’offerta formativa di alto livello con corsi, master e workshop digitali gratuiti, per poi presentare, nelle due giornate conclusive di venerdì 12 e sabato 13 novembre, gli attesissimi appuntamenti live con gli speaker italiani e internazionali, i format ‘storici’ di IF! e il gran finale con la cerimonia di premiazione degli ADCI Awards 2021, le cui giurie saranno quest’anno presiedute da Giuseppe Mastromatteo, artista, fotografo e Chief Creative Officer di Ogilvy Italia.

Per seguire il live streaming delle due giornate conclusive del Festival, da oggi è acquistabile esclusivamente sulla pagina Tickets del sito https://italiansfestival.it/tickets/ il “2 Days Digital Pass” al costo di 19,00 euro (+d.p.).

I possessori del “2-Days Digital Pass” avranno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del ticket per partecipare al Festival in presenza (nelle due giornate di venerdì 12 e sabato 13 novembre), secondo le modalità che verranno definite dall’organizzazione sulla base dell’evoluzione delle normative di sicurezza anti-Covid19, fino ad esaurimento dei posti consentiti.

Per seguire IF!2021 sui canali digital e social:

