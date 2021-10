“Classica senza limiti”: Stefano Mahnna al Vascello

“Vascello in musica”: Stefano Mahnna in concerto ogni domenica mattina alle ore 11 il 10 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre

Tre appuntamenti domenicali per “Classica senza limiti” al Teatro Vascello.

10 ottobre domenica mattina h 11 – pianoforte/violino e ensemble d’archi Novi Toni Comites

S. Bach: Concerto BWV 1056 Vivaldi: Quattro Stagioni I. Tchaikovsky:Valse Scherzo op. 23 (arr.per archi di S. Mhanna) acquista on line https://www.vivaticket.com/it/biglietto/classica-senza-limiti/160462

28 novembre domenica mattina h 11 – duo violino e pianoforte (Stefano Mahnna e Alberto Galletti)

Van Beethoven: Sonata n. 5 per pianoforte e violino

S Prokofiev: Sonata op. 94-bis per violino e pianoforte

Ravel: Tzigane per violino e pianoforte

19 dicembre ogni domenica mattina h 11 – pianoforte solo

S. Bach: Präludium und Fuge BWV 544 (arr. F. Liszt, S.462) Van Beethoven: Sonata n. 12, op. 26 Chopin: Polonaise, Op. 53 Chopin: Scherzo n. 2 in B flat minor, Op. 31 Chopin: Fantasia Improvviso, Op. 66 S. Bach: Nun komm der Heiden Heiland BWV 659 (arr. F. Busoni)

Stefano Mahnna (violinista, violista, pianista, organista, direttore d’orchestra e compositore)

Nato a Roma l’11 luglio 1995.

Formazione universitaria e accademica:

-laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;

-diplomi accademici in violino, viola, pianoforte, organo e composizione organistica.

Formazione postuniversitaria:

diploma di perfezionamento negli studi in diritto civile, commerciale e di volontaria giurisdizione, tirocinio didattico biennale in violino e triennale in organo e composizione organistica.

premi e riconoscimenti:

premio Siae, Rotary per la sezione archi, via Vittoria di Roma, Nuove Carriere Cidim, Pressenda, MAE, 5 concorsi nazionali e 2 internazionali, menzione dalla Società Umanitaria di Milano, riconoscimento Aiarp, dal Governatorato Stato Città del Vaticano.

Organista titolare/onorario presso:

-basilica Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, chiesa s. Dorotea in Trastevere (Roma)

-direttore dell’orchestra “Novi Toni Comites”

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Cap 00152 Monteverde Roma

06 5881021 – 06 5898031 – www.teatrovascello.it

