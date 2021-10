Amici 21: la puntata di domenica su Canale 5 salta

La puntata di Amici 21 prevista per domenica 10 ottobre andrà eccezionalmente in onda lunedì 11 alle 14.45 su Canale 5 che dà spazio alla Nations League

La puntata di Amici 21 prevista per domenica andrà eccezionalmente in onda LUNEDì 11 OTTOBRE alle 14.45 su Canale 5. Lo ha comunicato ufficialmente la produzione del talent di Maria De Filippi, scatenando le rivolte dei fan, già scontenti del cambio di giorno del pomeridiano del sabato con la domenica.

Ma che cosa è successo? Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si tratta di una variazione dovuta all’appuntamento calcistico con la finale per il terzo e quarto posto di Nation League, a cui parteciperà la Nazionale Azzurra. La partita è programmata proprio domenica alle 15, per questo motivo, oltre al pomeridiano di Amici, salta anche la puntata domenicale di Verissimo.

Amici 21 prenderà il posto dello slot del lunedì di Uomini e Donne e riprenderà la normale programmazione con il pomeridiano già da domenica 17 ottobre.