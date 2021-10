Acea e Cnr alleati per l’economia circolare

Acea e Cnr lanciano BIOREF, un progetto di ricerca innovativo che mira al recupero di prodotti dalla trasformazione dei rifiuti urbani e dei fanghi biologici

Acea Elabori, la società del Gruppo Acea che si occupa di ingegneria e servizi, e l’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Cnr lanciano BIOREF, un progetto di ricerca innovativo che mira al recupero di prodotti che generano elevato valore aggiunto dalla trasformazione della frazione organica dei rifiuti urbani e dei fanghi biologici, favorendo l’applicazione di modelli di economia circolare e portando ad una significativa riduzione degli scarti.

BIOREF studia e sviluppa nuove logiche di trattamento integrato dei rifiuti organici, improntate alla valorizzazione del loro potenziale di produzione di acidi grassi a media-lunga catena. Tali composti rappresentano materie prime utilizzabili nell’industria chimica per la produzione di polimeri e cosmetici, il cui mercato è in forte crescita.

Il progetto, nato nel 2020 con la firma di un protocollo di intesa tra Cnred Acea, è volto allo sviluppo di tecnologie evolute nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e dei fanghi biologici, strategiche per l’applicazione dei principi della bio-economia sostenibile ed in linea con le politiche industriali del Gruppo Acea.

“Questo progetto di ricerca mira alla valorizzazione dei rifiuti organici recuperando risorse e riducendo drasticamente l’impatto ambientale, ed è per il Cnr-Irsa, che da anni si occupa di tecnologie innovative per il trattamento di fanghi e rifiuti, un’occasione preziosa per collaborare con un team di esperti del settore industriale come Acea Elabori per una sinergia strategica in vista di applicazioni su scala reale”, ha sottolineato Simona Rossetti, direttrice del Cnr-Irsa.

“BIOREF è il frutto di uno sforzo congiunto che vede la società Elabori del Gruppo Acea e il team del Cnr-Irsa impegnati nel ricercare soluzioni concrete e sostenibili per una gestione innovativa di un settore di cruciale importanza come quello dei rifiuti urbani e delle acque reflue”, ha aggiunto Alessandro Filippi, responsabile Area Industriale Ingegneria e Servizi di Acea Spa e presidente di Acea Elabori. “In linea con gli obiettivi prefissati dall’agenda 2030 e dal PNRR, infatti, il progetto svilupperà modelli di economia circolare e porterà vantaggi oggettivi a tutto il settore industriale”.