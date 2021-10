SmartiveMap monitora lo sviluppo digitale delle imprese

Imprese innovative in Emilia-Romagna: ecco SmartiveMap, il tool per scoprire l’attitudine alla trasformazione digitale e individuare il loro fabbisogno formativo

SmartiveMap è un tool per monitorare l’impatto della trasformazione digitale sui dipendenti e individuare le necessità formative. Lo mette a disposizione ART-ER, all’interno del percorso gratuito Change Management 2021 | Trasformazione Digitale, realizzato in collaborazione con Smartive e rivolto a Pmi innovative della regione, che prevede due workshop sui temi chiave della cultura digitale per aiutare le imprese ad assumere un mindset digitale e ad aiutare i team aziendali ad adottare nuove tecnologie.

Nella fase avanzata del percorso, i partecipanti si confronteranno con esperti e manager dell’innovazione in quattro Sharing Group tematici, nei quali condivideranno esperienze, best practice e difficoltà concrete per identificare possibili soluzioni ed elaborare la visione digitale aziendale.

Il percorso ha l’obiettivo di creare una community per condividere le buone pratiche a dimensione di impresa innovativa e favorire il confronto peer to peer e la connessione con l’ampio ecosistema dell’innovazione regionale.

“La trasformazione digitale delle imprese rappresenta la chiave di volta per lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema produttivo e la nostra missione è quella di mettere in connessione competenze e tecnologie a favore dell’ecosistema regionale anche attraverso strumenti innovativi e condivisi“, ha dichiarato Giovanni Anceschi, presidente di ART-ER.