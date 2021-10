Scoperto nuovo sottotipo di eczema atopico

Studio identifica un nuovo sottotipo di eczema atopico, caratterizzato da un aumento dell’attività della malattia durante l’età adulta

Un nuovo sottotipo di eczema atopico, caratterizzato da un aumento dell’attività della malattia durante l’età adulta, è stato osservato di recente in un ampio studio di coorte pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology.

«L’eczema atopico è caratterizzato da un decorso eterogeneo crescente e decrescente, con età di insorgenza variabile e con persistenza dei sintomi» hanno scritto il primo autore dello studio Katrina Abuabara e colleghi del dipartimento di dermatologia presso la University of California San Francisco School of Medicine. «Durante l’infanzia sono stati identificati modelli distinti di attività della malattia in termini di insorgenza/risoluzione precoce e persistenza della malattia, ma si conoscono ancora poco i modelli nell’età adulta».

Analisi della popolazione di due studi

I ricercatori hanno valutato i dati di 16mila partecipanti (51,4% maschi, 75,4% bianchi) al National Childhood Development Study del 1958 e 15mila partecipanti (51,6% maschi, 78,8% bianchi) al British Cohort Study del 1970. Gli anni di studio analizzati variavano dal 1958 al 2016.

Sono stati esaminati i modelli di attività della malattia dall’infanzia alla mezza età per determinare in quale misura i fattori di rischio della prima infanzia e le caratteristiche dei partecipanti potrebbero influenzare non solo i sottotipi di eczema atopico, ma altre malattie atopiche e la salute generale.

Identificati 4 tipi di eczema atopico

I risultati hanno mostrato quattro sottotipi di eczema atopico con modelli diversi di attività della malattia, la cui probabilità di prevalenza cresceva all’aumentare dell’età dei soggetti. Un modello con rare manifestazioni cutanee (nell’88%-91% della popolazione dello studio non era riportata alcuna malattia), un modello decrescente nel 4% dei casi, un modello crescente nel 2%-6% dei casi e un’attività persistentemente elevata nel 2%-3% dei casi.

I risultati hanno mostrato che solo il sesso femminile alla nascita (OR = 1,99) differenziava tra il rischio per i sottotipi con probabilità alta e decrescente. Tuttavia, un certo numero di fattori ha predetto la differenza tra i tre sottotipi di eczema atopico e l’eczema atopico poco frequente o assente nell’età adulta. Questi includevano il sesso alla nascita, una classe socioeconomica inferiore, la regione di residenza, l’esposizione al fumo di tabacco e l’allattamento al seno. Le persone con attività di malattia persistentemente elevata avevano maggiori probabilità di riferire asma o rinite.

Inoltre nei pazienti che manifestavano il sottotipo con attività della malattia in crescita, i dati auto-riportati nella mezza età mostravano un rischio di cattiva salute generale (OR = 1,29) e mentale (OR = 1,45).

«I risultati di questo studio di coorte suggeriscono che estendere la finestra di osservazione oltre l’infanzia può rivelare dei chiari sottotipi di eczema atopico, basati su modelli di attività della malattia» hanno scritto i ricercatori. «Un sottotipo appena identificato, con una probabilità crescente di attività nell’età adulta, merita ulteriore attenzione data l’associazione con una cattiva salute auto-riferita dal paziente nella mezza età».

Bibliografia

