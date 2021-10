Pallone d’Oro: la lista dei 30 calciatori candidati

Ritorna il Pallone d’Oro, ecco i calciatori finalisti: tra i candidati al premio più prestigioso del mondo del calcio anche cinque italiani

Effetto Europei sulla corsa alla vittoria del Pallone d’Oro. Nella lista dei 30 candidati, infatti, spiccano cinque azzurri, Nicolò Barella, Jorginho, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Gigio Donnarumma, che è in corsa per la vittoria del Trofeo Yashin, riservato al miglior portiere. Per quanto riguarda i nomi degli altri calciatori in corsa per la vittoria, ci sono Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé.

Dopo un anno di stop, come spiega la Dire (www.dire.it) torna dunque il premio più prestigioso del mondo del calcio. Il vincitore sarà annunciato a Parigi il prossimo 29 novembre.

Pallone d’Oro, ecco i candidati:

Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City)

N’Golo Kanté (Francia-Chelsea)

Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia-Juventus)

Mason Mount (Inghilterra-Chelsea)

Harry Kane (Inghilterra-Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Milan/Psg)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City)

Nicolò Barella (Italia-Inter)

Lionel Messi (Argentina-Barcellona/Psg)

Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Luka Modric (Croazia-Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia-Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City)

Neymar (Brasile-Psg)

Ruben Dias (Portogallo-Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

Simon Kjaer (Danimarca-Milan)

Robert Lewandowski (Polonia-Bayern Monaco)

Jorginho (Italia-Chelsea)

Mohamed Salah (Egitto-Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Spagna-Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgio-Inter/Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portogallo-Juventus/Manchester United)

Gerard Moreno (Spagna-Villarreal)

Phil Foden (Inghilterra-Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia-Psg)

Luis Suarez (Uruguay-Atletico Madrid)