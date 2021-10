Il Cnr è partner di “PhotonHub Europe”

Il Cnr è partner attivo di “PhotonHub Europe”, il progetto europeo partito nel 2021 e finanziato con 20 milioni di euro da parte della Comunità Europea

Il Cnr è partner attivo di “PhotonHub Europe”, il progetto europeo partito nel 2021 e finanziato con 20 milioni di euro da parte della Comunità Europea. Sono coinvolti nel progetto l’Istituto di fisica applicata (Cnr-Ifac), l’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Cnr-Ifn) e l’Istituto nazionale di ottica (Cnr-Ino).

“PhotonHub Europe” aiuterà le PMI europee a diventare imprese digitali altamente competitive attraverso un’implementazione più rapida e intelligente di tecnologie basate sulla fotonica, con l’obiettivo di creare oltre 1.000 nuovi posti di lavoro high-tech nell’UE e generare un giro d’affari di un miliardo di euro entro il 2025.

Al fine di accelerare l’adozione e la diffusione delle tecnologie fotoniche da parte dell’industria europea, PhotonHub creerà un unico hub di innovazione fotonica che integrerà tutte le migliori tecnologie, strutture ed esperienze di 53 centri di competenza di prim’ordine in tutta Europa, fornendo servizi quali:

– supporto per la formazione e il miglioramento delle competenze;

– supporto all’innovazione “test before invest”;

– supporto nella ricerca di investimenti.

E’ stata inoltre lanciata una nuova piattaforma social completamente gratuita per promuovere l’innovazione nella fotonica. Tutte le PMI, le start-up e le scale-up europee che hanno un interesse nella fotonica – sia come fornitori di tecnologia che come utilizzatori o potenziali utilizzatori di fotonica – sono invitati ad unirsi alla PhotonHub community per trovare un supporto commerciale, tecnologico e di investimenti per l’innovazione in uno di questi settori chiave: Agroalimentare, Energia, Infrastrutture digitali, Mobilità, Salute, Produzione, Sicurezza/Città intelligenti, Spazio/Difesa.

I membri della “PhotonHub community” avranno accesso diretto a contenuti altamente selezionati e pertinenti quali: webinar interattivi con esperti e mentori leader, notizie, storie di successo, video e link informativi su opportunità di investimento, opportunità di networking privati con altri imprenditori, nonché ricercatori e investitori. La community è live e visibile a tutti gli utenti a questo link: https://spaces.fundingbox.com/c/photonhubeurope. La maggior parte dei contenuti pubblicati nella community è pubblica per i non membri, ma solo i membri registrati della community possono accedere a tutti i contenuti, condividere i propri annunci, eventi ed interagire con altri membri della community.

Per maggiori informazioni https://www.photonhub.eu