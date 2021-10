Ikea lancia la sua linea di abbigliamento

Ikea lancia la prima linea streetwear in edizione limitata: come per Lidl, si prevedono lunghe file e prezzi da capogiro su eBay

La creatività di Harajuku, il quartiere più pop di Tokyo, ha ispirato la prima linea di streetwear di Ikea. Caratterizzata da un design minimal, la Capsule Collection EFTERTRÄDA sarà in vendita dal 14 ottobre, nei negozi e online.

E si prepara a diventare iconica come le scarpe Ikea, non solo andate immediatamente a ruba ma rivendute a prezzi esorbitanti su eBay come rari pezzi da collezione.



La nuova linea Ikea, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprende una t-shirt bianca e una felpa, caratterizzate entrambe da un codice a barre come motivo principale. Insieme ai capi di abbigliamento, fanno parte della collezione diversi accessori, fra cui una borsa in tessuto, due teli bagno, delle borracce per l’acqua e un portachiavi che riproduce in piccolo FAMNIG HJÄRTA, l’amatissimo cuscino IKEA a forma di cuore rosso, da cui escono due mani tese verso un abbraccio.