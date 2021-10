Due lezioni di Massimo Recalcati a KUM! 2021

Lo psicanalista Massimo Recalcati, direttore scientifico di KUM! Festival in programma dal 15 al 17 ottobre ad Ancona, terrà due lezioni

Lo psicanalista Massimo Recalcati è il direttore scientifico di KUM! Festival, la manifestazione dedicata alla cura e alle sue diverse pratiche, che si tiene da venerdì 15 a domenica 17 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Come ripartire. Cantieri è il titolo di quest’edizione speciale, che ha l’obiettivo di interpretare con fiducia e reinventare creativamente il tema della ripartenza dopo il trauma causato dalla pandemia, nel tentativo di fornire risposte concrete alle questioni che quest’ultima ha sollevato. 47 relatori tra filosofi e teologi, psichiatri e psicoanalisti, economisti e politici, sociologi e antropologi, scrittori e artisti in 30 incontri tra lectio, dialoghi e conversazioni, si confrontano in veri e propri Cantieri, affrontando il tema del festival da più punti di vista.

«Nessuna illusione di ritorno al passato, di ripristino della vita precedente, di restaurazione di una normalità impallidita alle nostre spalle. La cosiddetta normalità è una delle concause della crisi. Non sarà col vecchio che potremo costruire il nuovo. Il nuovo si costruisce col nuovo. Ogni resistenza esige ripartenza, ogni ripartenza esige reinvenzione», dichiara Recalcati assieme al coordinatore scientifico Federico Leoni.

Recalcati ad Ancona terrà due lectio.

Sabato 16 ottobre alle ore 18.30 Angoscia post-Covid?, in cui lo psicanalista indagherà i traumi e le sofferenze emerse durante la pandemia: depressioni, attacchi di panico, somatizzazioni, disturbi alimentari e comportamenti autolesivi. Cosa accadrà ora che il peggio sembra essere giunto alla sua fine, quali effetti post traumatici dovremo attenderci e quali sono le strade e i metodi per contrastare l’angoscia collettiva che si è creata di fronte a un avvenire sempre più incerto?

Domenica 17 ottobre alle ore 19 Recalcati sarà protagonista della lectio conclusiva del festival, Riaprire la scuola. L’esperienza del Covid-19 ha traumatizzato la nostra scuola e la sua esistenza è rimasta sempre in bilico tra le continue chiusure e aperture. L’impossibilità della didattica in presenza ha imposto quella a distanza, azzerando di colpo la vita pulsante di una comunità. Non resta che chiederci da dove poter ricominciare e con quali priorità.

Massimo Recalcati è uno degli psicoanalisti più noti in Italia. Insegna all’Università di Pavia e di Verona. È fondatore di Jonas Onlus: centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi e Direttore Scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi e dal 2015 per Mimesis la collana Studi di Psicoanalisi. Collabora con diverse riviste specializzate italiane e internazionali e con le pagine culturali de La Repubblica.

KUM! è organizzato dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con il sostegno della Regione Marche e della Fondazione Cariverona, con le attività sul territorio a cura di Jonas Onlus.

Per informazioni: www.kumfestival.it