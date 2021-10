Antonella Bodini riceve il Greenfield Challenge

Assegnato alla ricercatrice Cnr-Imati Antonella Bodini il Greenfield Challenge 2021 per il suo lavoro multidisciplinare con non statistici

Dal 2010 ENBIS, l’European Network for Business and Industrial Statistics, assegna annualmente il Greenfield Chellenge in memoria di Tony Greenfield (1931-2019), professore e consulente per la ricerca industriale britannico. Famose le parole con cui lo studioso -nel ricevere nel 2009 la Medaglia George Box da ENBIS a riconoscimento del suo contributo allo sviluppo e all’applicazione di metodi statistici nell’economia e nell’industria europee- sfidò i presenti a raccontare a un pubblico di non-statistici i risultati di un lavoro scientifico completato con successo grazie alla statistica: “Tell the world, outside your circle, of work you have done, and done successfully because you used statistics”.

ENBIS, con il supporto della casa editrice Wiley, ha raccolto la sfida e dal 2010 assegna un riconoscimento per l’attività svolta con non statistici, in qualsiasi forma o contest,o, da contributi scritti a interviste, da registrazioni audio-video a divulgazione via social, fino all’interazione con studenti, educatori, dirigenti e dipendenti di organizzazioni del settore privato e pubblico.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato ad Antonella Bodini, ricercatrice dell’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche “E. Magenes” (Cnr-Imati), per le sue attività di sensibilizzazione e per il suo lavoro multidisciplinare con non statistici. Antonella Bodini ha incoraggiato l’interesse delle giovani donne per le STEM e ha promosso la cultura statistica attraverso brevi video sui principi fondamentali della statistica rivolti al grande pubblico e pubblicati sul sito Outreach del Cnr(https://www.outreach.cnr.it/1674/statistica-introduzione-alle-pillole/ ). La sua attività di ricerca nelle applicazioni della statistica la vede attiva da diversi anni in gruppi multidisciplinari, e nelle sue pubblicazioni ha cercato di presentare i metodi statistici ai non specialisti evidenziandone utilità e vantaggi.

Antonella Bodini ha presentato la sua attività di divulgazione e di ricerca multidisciplinare durante la conferenza annuale di ENBIS: https://conferences.enbis.org/event/11/

