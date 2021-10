Airtime Partecipazioni S.p.A. approda su Euronext: la società sviluppa tecnologie innovative nell’ambito delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari

Airtime Partecipazioni S.p.A., player attivo nel fintech, ha completato nelle ultime settimane il processo di direct listing e da oggi è negoziata sul listino Euronext Growth gestito da Euronext N.V. Parigi, il principale mercato finanziario dell’Eurozona con circa 1900 società quotate e 6,4 trilioni di euro di capitalizzazione di mercato (a fine giugno 2021).

Airtime Partecipazioni S.p.A., fondata dall’imprenditore italiano Orlando Taddeo, ha generato nel 2020 un fatturato consolidato di 134 milioni di euro. La società sviluppa tecnologie innovative nell’ambito delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari ed è presente nei mercati di Europa e Stati Uniti.

“Lavorando nel settore da oltre 20 anni – dichiara il fondatore e amministratore delegato di Airtime Partecipazioni S.p.A Orlando Taddeo– abbiamo letto la continua crescita di domanda in ambito tecnologico e finanziario così come la necessità di operare in uno scenario sempre più sicuro. E attraverso Airtime Exchange, in cui sono presenti gli asset tecnologici del gruppo, offriamo servizi in ambito fintech immediati e dal rischio di credito azzerato grazie alle integrazioni sviluppate per permettere a tutti gli operatori di lavorare in un ecosistema affidabile e garantito.”

“La quotazione di Airtime Partecipazioni S.p.A.– continua Taddeo- aumenterà la visibilità del nostro marchio a livello globale e migliorerà l’accesso al capitale per sostenere le strategie di crescita. La capacità di riconoscere molti anni fa la necessità di integrare servizi finanziari con i più alti livelli di sviluppo tecnologico ci ha permesso di arrivare fino a qui e in questo momento è doveroso da parte mia ringraziare gli investitori che ci stanno accompagnando in questa nuova tappa del nostro viaggio. Questo di oggi è un importante risultato per una realtà dal forte carattere innovativo, con un particolare focus nello sviluppo tecnologico.”

L’Advisor finanziario dell’operazione è stato Iniziativa, attraverso il team coordinato da Rosario De Maio, mentre l’attività di Advisor legale è stata svolta da Deloitte Legal dal team coordinato da Gioacchino Amato.