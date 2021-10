A Budrio un viaggio nel mondo visionario di Dante

“Incipit VITA NOVA. Mirabile visione”: dal 9 al 31 ottobre a Budrio, nella Sala Rosa comunale di via Marconi 3/b, un viaggio nel mondo visionario di Dante attraverso le arti figurative

Incipit VITA NOVA. Mirabile visione, una mostra che è un viaggio attraverso le arti figurative, nel mondo visionario e affascinante di Dante Alighieri e in particolare della Divina Commedia, poema inossidabile che mai finisce di stupirci nella sua assoluta attualità che puntualmente segue il corso della Storia.

L’esposizione, che si terrà nella cornice di Agribu dal 9 al 31 ottobre presso la Sala Rosa comunale di via Marconi 3/b, vedrà in mostra undici artisti e circa 35 opere complessive.

Nelle intenzioni dei curatori, Marilena Spataro e Alberto Gross, la rassegna, oltre a celebrare il Sommo poeta nel 700esimo della sua morte, desidera fornire, attraverso le opere di artisti di diversa formazione e dai diversi linguaggi espressivi, ulteriori spunti di riflessione ed evocazioni visive dei temi danteschi.

Sarà così possibile ammirare le sofisticate opere degli artisti Nadia Barresi, di origine siciliana e romagnola di adozione, che presenta a Budrio tre dipinti, e della ceramista Eleonora Dalmonte, che espone due raffinatissimi pezzi degni della migliore tradizione della internazionalmente famosa scuola faentina, dove l’artista ha studiato e dove si è formata. Sempre romagnoli sono il bravo Giorgio Strocchi, artista che propone tre dipinti a tema dantesco, così come Paola Fabbri e Mauro Malafronte, entrambi pittori. La prima si presenta con l’opera «Sotto ‘l velame de li versi strani» e altri suggestivi quanto colti dipinti a sfondo esoterico dedicati alle Cantiche del Divin poema. Il secondo, artista autodidatta di Ravenna che negli anni continua a stupire per l’eccezionale sensibilità artistica, propone tre interessanti tele. Bolognesi sono i pittori Grazia Barberi, apprezzatissima per l’estro fantasioso dei suoi ritratti, e l’originale e ironico Roberto Tomba, mentre marchigiana è l’artista Luciana Ceci, che si presenta con due intense incisioni e con una altrettanto intensa scultura dedicate alla Cantica dell’Inferno della Commedia. Originali quanto eccentriche nei loro spunti favolistici, le sculture ceramizzate della scultrice imolese Elena Modelli, che espone opere rivolte ad un bestiario infernale.

A omaggiare l’illustre concittadino e la sua opera sono anche i due pittori fiorentini Andrea Simoncini ed Enrico Guerrini con dipinti che ne colgono lo spirito più profondo rappresentandolo magistralmente attraverso le più collaudate tecniche pittoriche della grande tradizione figurativa toscana.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Budrio, è promossa dalla Pro loco di Budrio, organizzata dall’associazione culturale LOGOS e realizzata in collaborazione con la Galleria Ess&rrE e Acca International srl di Roma.

Media partner Art&Art, bimestrale di arte e cultura.

Inaugurazione: sabato 9 ottobre, ore 17.00

Aperture: dal 9 al 31 ottobre

venerdì, sabato, domenica

h. 10.00-12.30 – 17.00/19.30

infoPoint-Pro Loco: tel. 051 4846303