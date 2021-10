Tommaso La Notte online con il nuovo brano

“La Fine Del Capitalismo” è il nuovo singolo di Tommaso La Notte: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Dopo essersi fatto notare nella scena indipendente italiana con Shampoo Alla Camomilla, Tommaso La Notte torna con La fine Del Capitalismo fuori per Auand Records e distribuzione Pirames International.

Il songwriter pugliese dai capelli rossi, classe 2001 ma già con un discreto bagaglio di esperienze alle spalle, descrive così il suo nuovo brano: “Due amanti, una delusione, la città che scorre al di là delle finestre. Questa volta tutta la canzone si muove su due linee parallele: le due prospettive dopo la rottura. Da un lato c’è chi continua a parlarne con gli amici e le amiche, dall’altro chi cerca solitariamente di convivere con il malumore. Fa da sfondo un trionfo di alienazione che porta a pensare a tutti i modi per vincere la desolazione di essere rimasti soli”.

BIO

“È di notte che si accendono le luci”. Mi chiamo Tommaso La Notte. Questo è il mio nome, il mio nome d’arte e il motivo della mia insonnia. Ho passato gli ultimi anni di liceo classico a Giovinazzo studiando nei ritagli di tempo, dormendo il pomeriggio e scrivendo canzoni la notte. Ora che studio Filosofia a Torino di pomeriggio è il momento giusto per pubblicare le canzoni di questi ultimi anni mentre scrivo ancora, stranamente di mattina. Quando non scrivo leggo libri di prosa e di poesia che mi piace citare nelle mie canzoni: provo un fascino particolare per chi ha sempre vissuto conflittualmente il rapporto con il proprio tempo.

Tommaso La Notte nasce a Bisceglie, in provincia di Bari, il 5 giugno del 2001. Intorno al 2016 compone le prime bozze cantautorali, delle quali quattro vengono registrate presso il Four Walls studio di Alessandro Grasso e pubblicate ad ottobre del 2019 in modo indipendente nel primo EP: “Nostalgia”. Negli anni presenta il progetto in tour, aprendo i concerti di Diodato, Giorgio Poi, Clementino, Bianco, I Ministri, Giò Sada e Dente. Nei primi mesi del 2020 inizia a registrare il suo primo album, sempre presso il Four Walls Studio, composto l’anno precedente e costituito esclusivamente da inediti. Il progetto chiamato “Pop Notturno” verte intorno a storie immaginarie ambientate di notte, con testi ricchi di suggestioni indefinite e sensazioni malinconiche. Nell’estate 2021 presenta live in anteprima “Pop notturno”. Il suo stile ricorda da un lato il cantautorato italiano, dall’altro è ricco di sonorità più pop e indie. Nei suoi testi emergono principalmente immagini anche apparentemente disconnesse e un citazionismo che richiama il mondo dell’arte, della letteratura e del cinema. Nell’agosto 2021 esce “Shampoo alla Camomilla”, primo di una serie di singoli in uscita per la nota etichetta pugliese Auand Records.