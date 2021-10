Oakley lancia la collezione 2021 di occhiali da vista

Occhiali da vista: arriva sul mercato la collezione Oakley Authentic Prescription 2021, che comprende i modelli NXTLVL, Moonshot e Hex Jector

La collezione Oakley® Authentic Prescription è progettata per aiutare chi la indossa a dare il massimo, garantendo una visione ottimale non solo nello sport, ma anche nelle attività quotidiane. Grazie alla ricerca continua, all’innovazione, al design rivoluzionario e ai più alti standard di prova, Oakley realizza prodotti da vista che integrano lenti e montature progettate appositamente le une per le altre, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze non solo dei migliori atleti al mondo, ma anche di chi si impegna a dare il meglio di sé. Dallo sport alla vita di tutti i giorni, Oakley Authentic Prescription infiamma gli spiriti visionari.

NXTLVL

Con NXTLVL, il primo occhiale progettato da Oakley® appositamente per i gamer adulti, salire di livello è un gioco da ragazzi. La speciale conformazione delle aste è pensata per garantire comfort e vestibilità anche quando si indossano le cuffie audio. NXTLVL vanta inoltre un leggero frontale in O Matter™ unito ad aste realizzate in O Matter™ e lega C-5. Le alette e i terminali in Unobtainium® assicurano il massimo della comodità, per continuare a giocare senza distrazioni. Le grandi lenti squadrate di NXTLVL, che conferiscono una visuale senza ostacoli, si possono sostituire con le Prizm™ Gaming per ottimizzare l’esperienza di gioco grazie al filtro per la luce blu.

Moonshot

Il modello da donna Oakley® Moonshot è perfetto per chi sa cosa vuole e non ama seguire le masse. Ispirata alle forme armoniose del cerchio, la leggera montatura in titanio di alta qualità propone una silhouette capace di valorizzare qualsiasi volto, offrendo un look grintoso adatto a tutte le occasioni.

Hex Jector

Con Hex Jector, Oakley® ha realizzato una montatura da vista resistente, perfetta in ogni situazione, dalle commissioni quotidiane agli sport impegnativi. Il sistema antiscivolo personalizzato con alette Trubridge + Unobtainium® mantiene l’occhiale ben saldo in posizione anche nei momenti di attività più intensa. La leggera montatura in O Matter™ e le aste regolabili Ace Fit si traducono, inoltre, in un look moderno unito al massimo del comfort.

