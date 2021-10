Nicolò Fagnani feat Numb: fuori “Autotune”

Nicolò Fagnani feat. Numb: fuori il singolo “Autotune”, disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

“Autotune“, un brano pop-funk che ironizza sull’utilizzo dell’autotune da parte di alcuni artisti senza il quale non riuscirebbero a costruire una canzone con determinate caratteristiche finali, non avendo, magari, spiccate capacità canore. Non è un dissing ma è una riflessione satirica, l’autotune viene utilizzato in alcune fasi della canzone proprio per rendere il suono fresco e più accattivante, naturalmente senza critiche e pregiudizi. Nel testo ci sono riferimenti alla continua autocelebrazione degli artisti moderni che portano spesso una narrazione macista all’interno delle loro canzoni.

Il brano ha chiari riferimenti musicali soul-funk ed è ispirato ad alcuni classici Motown che hanno fatto la storia della musica, il tutto miscelato al suono fresco dell’autotune che amalgama il tutto in un’atmosfera più pop e moderna.

Dice Nicolò a proposito della feauturing:” ho scelto Numb perchè per me rappresenta il meglio che Verona offre tra gli emergenti ed ha uno stile e un timbro che sono unici e riconoscibili. Lo special di “Autotune” è stato musicalmente pensato per lui ed ha sicuramente valorizzato il pezzo”.



Nicolò Fagnani si definisce un artista Pop-Funk, che cerca di portare il suo background musicale “vintage” nell’epoca del digitale. La fusione tra stili lo affascina.

Passione per la musica da sempre, inizia da giovanissimo a prendere lezioni di canto dopo aver fatto due anni di danza hip pop e moderna. Il Tour Music Fest con stage musicale al CET di Mogol è il suo primo concorso musicale come interprete.

Il 2018 è l’anno in cui inizia il suo percorso cantautorale che vede anche l’uscita del suo primo brano ufficiale dal titolo Sto bene lo stesso. All’esordio susseguono altri 3 brani inediti a sottolineare il proprio progetto artistico : Lazy Man , Autotune e Senza una fine in collaborazione con i Br3akers, due Dj Veronesi.

Nella sua formazione canora ha avuto un ruolo fondamentale l’insegnante di canto e cantante blues internazionale “Stephanie Ocean Ghizzoni”, nonchè nota pittrice, che lo ha aiutato a sviluppare un gusto musicale decisamente più ampio, come il blues, il soul ed il jazz. Dal 2020 è seguito dal vocal coach e cantante “Filippo Perbellini”, che lo accompagna professionalmente nel mondo discografico e della produzione musicale, oltre che fornire preziosi consigli per i suoi brani originali.

Sta producendo altri brani per completare il suo primo EP ufficiale.

https://www.instagram.com/nicolofagnanimusic/