Martina D’Amore pubblica un nuovo singolo

Martina D’Amore online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Ho Voglia Di Parlare Di Me”

Dopo il primo singolo “Buongiorno A Tutti Ecco Mi Presento”, la cantautrice ligure torna con un nuovo, freschissimo brano: “Ho Voglia Di Parlare Di Me”. Durante il lockdown, Martina D’Amore ha sentito l’esigenza di mettersi in gioco con le parole, così da spezzare il silenzio creativo dovuto al senso di precarietà che tutti abbiamo sperimentato.

Con le parole dell’artista: “Questa canzone parla di rinascita, di amore verso sé stessi e verso l’universo, di un’energia positiva che ti riapre al mondo mettendoti di nuovo al centro della tua vita.”

“Ho Voglia Di Parlare Di Me” parla anche di legami, spesso conflittuali, dei quali viene però riconosciuta l’importanza. Questi rappresentano infatti la salvezza di un individuo, la tana in cui rifugiarsi e coltivare sé stessi.

Martina D’Amore inizia a studiare all’età di dieci anni e a 19 entra nel conservatorio di Cuneo. Scrive la sua prima canzone in italiano a diciassette anni, di ritorno da un concerto di Fiorella Mannoia: questo passo è l’inizio di un viaggio interiore di scoperta e consapevolezza. Dopo anni di formazione, masterclass e maturazione artistica, decide di concretizzare il suo progetto musicale nell’anno più difficile per la musica, il 2021.

Firma così con Sorry Mom! e collabora con il Rosenhouse Recording Studio.

A giugno 2021 pubblica il singolo di debutto “Buongiorno A Tutti Ecco Mi Presento” seguito, nel settembre dello stesso anno, da “Ho Voglia Di Parlare Di Me”.