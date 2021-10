Brumotti di Striscia picchiato a San Severo: 2 arresti

Vittorio Brumotti colpito da un pugno mentre girava a Foggia un servizio per “Striscia la notizia” sullo spaccio di droga: arrestati i due aggressori

Due uomini di 30 e 28 anni di San Severo (Foggia) sono stati arrestati dagli agenti della squadra Mobile di Foggia perché considerati i responsabili della aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, l’inviato del tg satirico “Striscia la notizia”, colpito da un pugno in pieno volto mentre stava realizzando un servizio televisivo sullo spaccio di sostanze stupefacenti nel rione San Bernardino a San Severo. Il servizio andrà in onda stasera.

Si tratta di persone con precedenti penali per rapine e spaccio. Il 30enne era agli arresti domiciliari da cui sarebbe evaso per perpetrare l’aggressione ai danni di Brumotti e dei due agenti di polizia intervenuti sul posto. I poliziotti aggrediti insieme a Brumotti, spiega la Dire (www.dire.it), hanno riportato contusioni che guariranno in un paio di settimane.