Analisi latte: PerkinElmer lancia la soluzione IndiScope

PerkinElmer presenta la soluzione IndiScope per aiutare i punti di raccolta del latte a effettuare le analisi in modo preciso e veloce

PerkinElmer, Inc., azienda leader a livello globale nella fornitura di soluzioni per i settori delle scienze della vita, della diagnostica e di test per le analisi in campo alimentare e ambientale, ha annunciato il nuovo IndiScope FT-IR per l’analisi del latte vaccino crudo.

Questa nuova soluzione è stata pensata per permettere ai punti di raccolta del latte di eseguire test veloci e accurati per determinare il valore equo di mercato e contribuire a garantire una catena di approvvigionamento del latte vaccino crudo sicura per i consumatori.

Basato sullo Spectrum Two™ FT-IR di PerkinElmer, IndiScope necessita di poca manutenzione e può essere utilizzato in modo semplice, grazie anche allo strumento pre-calibrato con metodi predefiniti e il software integrato con gli altri sistemi di PerkinElmer.

Con la soluzione IndiScope, i centri di raccolta del latte possono testarne rapidamente e semplicemente la composizione per valutare i livelli di grasso e proteine, e rilevare adulteranti come acqua, maltodestrina e urea. I risultati vengono forniti in meno di 30 secondi, permettendo di processare fino a 400 campioni al giorno.

Dotato di un’interfaccia touch screen, per essere utilizzato il sistema richiede una formazione minima e aiuta a ridurre l’errore umano. Il flusso di lavoro soddisfa le linee guida ISO, IDF e AOAC per la ripetibilità dei test e i dati possono essere salvati tramite le porte USB integrate o esportati su un PC. Con le ottiche FT-IR sigillate ermeticamente per essere protette da sporco, polvere e umidità e un solido design, IndiScope è pronto all’uso.

Inoltre, il suo utilizzo non richiede costi elevati e la manutenzione risulta semplice.

Per permettere ai clienti di sperimentare in prima persona il flusso di lavoro semplificato della soluzione IndiScope senza doversi spostare dalla propria azienda o scrivania, PerkinElmer ha creato il PerkinElmer Virtual Reality (“VR”) Demo Center of Excellence for Food Testing.

In questo ambiente virtuale ed interattivo i clienti possono sperimentare l’esperienza d’uso offerta dalla soluzione Indiscope, interagendo con lo strumento, testando i campioni e vedendo i risultati.

I visitatori possono anche esplorare le altre soluzioni di PerkinElmer in ambito alimentare e le tecnologie automatizzate, tra cui LC 300™ UHPLC system with SimplicityChrom™ CDS software, Solus™ DS2 platform, Janus® G3 Automated Workstation, NexION® 5000 ICP-MS, e il QSight® Triple Quad MS utilizzato per i test su pesticidi, micotossine, patogeni di origine alimentare e qualità.

“In Italia, come in molti altri Paesi, è aumentata la richiesta di prodotti lattiero-caseari, non solo in termini di quantità ma anche di qualità. La diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive per combattere la pandemia hanno provocato un’inversione di tendenza nelle abitudini di consumo dei prodotti caseari da parte degli italiani, che prestano sempre maggiore attenzione alla qualità e alla sicurezza”, ha dichiarato Attilio Focarete, Managing Director Italia, Spagna e Portogallo, di PerkinElmer.

“Parallelamente, le autorità competenti in materia di regolamentazione di tutto il mondo stanno lavorando per migliorare la qualità e la sicurezza della catena di approvvigionamento del latte”.

“In questo senso, avere a disposizione tecnologie di analisi efficaci, facili da usare e dai costi contenuti, come Indiscope, che possono essere utilizzate nelle fasi iniziali del ciclo del latte e dei prodotti lattiero-caseari può essere molto utile e vantaggioso. Per questo, siamo entusiasti di mostrare i vantaggi di questa nuova tecnologia e di altre innovazioni nel campo delle analisi alimentari ai clienti e agli altri player chiave dell’ecosistema nel nostro nuovo ambiente dimostrativo basato sulla realtà virtuale”.

IndiScope appartiene alla linea di strumenti, software e servizi di PerkinElmer per i produttori e operatori del settore lattiero-caseario e fa parte dell’ampio portafoglio di analisi alimentari di PerkinElmer che comprende anche test su cereali, pesce, carne e cannabis.