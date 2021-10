Amanda pubblica il nuovo singolo “Polvere”

Amanda online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Polvere”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Polvere e’ la storia di un amore tossico. La presa di coscienza che tutto ciò che è stato è finito per sempre ed è meglio dividersi per non farsi del male, per ritornare a vivere pienamente la propria vita e non eclissarsi. Ogni storia ci lascia un frammento e il brano e’ un ringraziamento per quello che si e’ vissuto.

Chi è Amanda?

Amanda è una cantautrice italiana classe 1990 nata ad Aprilia (LT) che ama contaminare il suo lato Indie-Pop con diverse sfumature musicali: Blues, Soul, Rap, RnB, utilizzando la musica elettronica che fa da sfondo.

Dall’età di 7 anni scrive i suoi testi e inizia a calcare i primi palchi verso i 13.

L’esperienza live è stata di gran formazione per l’artista nel corso degli anni regalandole quel lato eclettico che la contraddistingue.

A gennaio 2020 presenta il suo primo album al produttore Andrea Madeccia, della Madhouse Recording Studio, che sposa da subito il progetto della cantautrice: scritto per chi fa del coraggio il suo punto di forza, contro ogni violenza e pregiudizio.

“Amati” Il nuovo concept album della cantautrice (con uscita prossima) è incentrato sul valore della Donna nella società, sulla voglia di riscattarsi nella vita con determinazione e tenacia per raggiungere i propri obbiettivi.

Nel disco si affrontano molti argomenti: amore, violenza di genere, determinazione, coraggio, rivalsa. Tasselli autobiografici.

A Gennaio 2021 Amanda firma con l’etichetta discografica Leindiemusic per la distribuzione di Artist First, si apre così questo nuovo viaggio musicale con l’uscita del primo singolo “Parole al Vento” disponibile su tutte le piattaforme digitali.

A Marzo 2021 esce il videoclip di Parole al Vento che fa conoscere i volti dei musicisti che seguono l’Artista nei concerti Live : Marco Guadagnoli alla batteria elettronica e Emanuele Longarini alla chitarra; il tutto diretto artisticamente con la regia di Daniele Fioribello.

A Giugno esce “Sei tu”, il terzo singolo dell’album Amati. Il brano descrive l’accettazione di se stessi e vuole essere un incoraggiamento per tutti coloro che non si sono sentiti abbastanza nella vita.