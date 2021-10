Abdulrazak Gurnah vince il Nobel per la Letteratura

Il Premio Nobel per la Letteratura assegnato al tanzaniano Abdulrazak Gurnah: vive nel Regno Unito e scrive in inglese. Nei suoi lavori mette in luce il colonialismo

Lo scrittore Abdulrazak Gurnah ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2021. Lo ha annunciato l’Accademia Reale Svedese spiegando che il riconoscimento va per il suo lavoro che mette in luce il colonialismo. Gurnah è un romanziere tanzaniano che scrive in inglese e vive nel Regno Unito. I più famosi dei suoi romanzi, spiega la Dire (www.dire.it), sono ‘Paradise’ (1994), che è stato selezionato sia per il Booker che per il Whitbread Prize, ‘Desertion’ (2005) e ‘By the Sea’ (2001), che è stato selezionato per il Booker e finalista per il Los Angeles Times Premio Libro.