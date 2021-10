WhatsApp e Facebook down: la salvezza è Telegram

Che cos’è e come funziona Telegram, l’applicazione che ha salvato gli utenti durante il down di WhatsApp, Facebook e Instagram

A meno di 48 ore dal Whatsapp down che (insieme al Facebook down e all’Instagram down) ha gettato nel panico la rete, c’è un’applicazione di messaggistica istantanea che ha continuato a rendere possibili gli scambi di messaggi tra migliaia di utenti: stiamo parlando di Telegram.

Stando ai rumors online, l’applicazione – già famosa per la sua riservatezza e per la possibilità di creare chat segrete e canali tematici – ha guadagnato più di 70 milioni di nuovi utenti durante il crash di Whatsapp, Instagram e Facebook.

Ma andiamo al dunque, grazie all’Agenzia Dire (www.dire.it): che cos’è Telegram e come funziona?

La app gratuita, che ha come icona un aeroplanino di carta, è dedicata alla messaggistica e – come scritto su telegram.org – è “focalizzata su velocità e sicurezza”. Si può usare, anche contemporaneamente, su diversi dispositivi e i messaggi vengono sincronizzati in tempo reale.

Telegram è utilizzata da molti come chat di lavoro, grazie alla sua possibilità di inviare file di grande formato, fino a 2 GB ciascuno, senza ridurne la qualità e di mantenerli nel cloud senza scaricarli.

Come whatsapp, anche su telegram è possibile fare chiamate vocali con crittografia end-to-end, scambiare gif ed emoji.

L’applicazione, nata nel 2013, è scaricabile qui (https://telegram.org/) e in tutti gli store online.