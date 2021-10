PopLuc online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Sei”: un brano dedicato alla sua dolce metà e caratterizzato da un ritornello-tormentone

“Sei” è il nuovo singolo del cantautore romano PopLuc. Il brano, dal sound fortemente pop, è caratterizzato da un orecchiabile riff di chitarra, proveniente da atmosfere decisamente più rock, a tratti brit. I due generi si mescolano così, dando vita ad un ritornello facile da cantare e difficile da dimenticare, fin dal primo ascolto.

Nella canzone non si parla di un amore semplice o cinematografico, ma di un sentimento vero ed intenso, raccontato tramite parole mai scontate.

PopLuc ha così voluto dedicare questa canzone alla sua dolce metà, mantenendo viva la speranza di riaprire le porte al romanticismo in un mondo fatto di chat e social.

Il videoclip ufficiale che accompagna “Sei” vede come protagonista, oltre allo stesso cantautore, la celebre presentatrice e modella Vittoria Castagnotto.

PopLuc è un cantautore romano, autore di canzoni e poesie. Inizia il suo percorso musicale all’età di 14 anni, suonando la batteria. Poco dopo, lascia il mondo delle percussioni per la chitarra.

Nel 2008 inizia gli studi presso l’accademia Saint Louis College Of Music di Roma e, dopo 5 anni, inizia le sue prime esperienze con vari gruppi musicali. Nel 2011, registra un album presso i prestigiosi Revolver Studios di Guidonia. Nello stesso anno, partecipa ad importanti concorsi, come: Area Sanremo e il Tour Music Fest di Mogol.

Nel 2013, diventa il frontman della band Jesters And Killers, con il quale vince il Vida Music Contest e il festival Anime di Carta. Con i Jesters, PopLuc realizza due album: Brains Off e Radio Market Collapse – Concept-Album (prodotto da 20hz Sound). Nel 2016, i Jesters And Killers si sciolgono e PopLuc prosegue la sua strada con Matt, suo amico e bassista del gruppo. Dopo un breve periodo di sperimentazione, il giovane artista decide di creare un progetto solista, dalle sonorità pop e rock. Nasce così il marchio PopLuc.

Nel 2018, dopo aver ricevuto riconoscimenti in concorsi letterari come “Voci Versate” della Aletti Editore, lancia il suo primo singolo ufficiale “I Matti Hanno Ragione”, che ottiene ben 78.000 views su YouTube. Nel 2020, PopLuc firma un contratto discografico con Sorry Mom! e Be NEXT Music, con cui pubblica il suo definitivo singolo d’esordio “Le mani verso il sole”. Da quest’ultima impresa ottiene buoni risultati che lo invogliano a pubblicare un secondo singolo, la ballad “Mi Manca”, un brano profondo ed autobiografico che riceve numerosi consensi e messaggi di unione e condivisione. Dopo diversi mesi di promozione, PopLuc arriva a pubblicare il suo terzo singolo intitolato “Sei”. Attualmente, il cantautore è nel vivo della promozione del suo progetto, con: interviste, passaggi radiofonici, nuove registrazioni e molto altro.