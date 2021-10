Pokémon I segreti della giungla arriva su Netflix

L’ultimo lungometraggio animato della serie Pokémon “Il film Pokémon I segreti della giungla” debutterà su Netflix l’8 ottobre 2021

The Pokémon Company International e Netflix hanno annunciato oggi che il prossimo lungometraggio animato del franchise di Pokémon debutterà su Netflix in tutto il mondo l’8 ottobre 2021, a eccezione di Giappone, Cina e Corea.

Annunciato per la prima volta nel novembre 2020, Il film Pokémon I segreti della giungla è il 23° film animato del franchise di Pokémon.

Sinossi di Il film Pokémon I segreti della giungla

All’interno della Foresta di Okoya, i leggendari Pokémon Zarude vivono in branco e seguono una regola ferrea che impedisce agli estranei di mettere piede nel loro territorio. Altrove nella giungla vive Koko, un ragazzo allevato da uno Zarude che ha abbandonato il branco. Koko cresce con la convinzione di essere uno Zarude, ma un giorno, dopo un incontro casuale con Ash e Pikachu, il ragazzo stringe la sua prima amicizia “umana”. È davvero un Pokémon o è in realtà un umano? Quando il pericolo incombe sulla giungla, i legami tra Pokémon e umani, così come l’amore tra un genitore e un figlio, saranno messi alla prova.

Il primo trailer internazionale ufficiale può essere visto qui.

Include “Always Safe” e “No Matter What”, due canzoni originali scritte e interpretate da Cyn per il film.

I fan potranno ascoltare queste canzoni durante il film l’8 ottobre e riprodurle in streaming sulle piattaforme musicali più popolari a partire dallo stesso giorno.

Cyn partecipa insieme a molti altri celebri artisti al programma P25 Music, un omaggio al 25° anniversario di Pokémon per il quale ha scritto e interpretato un altro brano inedito intitolato “Wonderful“.

I fan potranno anche usufruire di attivazioni in Pokémon GO per festeggiare l’uscita in tutto il mondo di “Il film Pokémon I segreti della giungla” i cui dettagli saranno resi noti tra breve. Nel frattempo gli appassionati possono recarsi sul sito web ufficiale del film e partecipare alle conversazioni online con l’hashtag #Pokemon25.