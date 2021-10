Pedofilia: Papa Francesco infuriato per il rapporto Sauvé

Pubblicato il “rapporto Sauvé'” che ha indagato sugli abusi sessuali nella Chiesa francese dal 1950 a oggi facendo emergere 300mila casi. Papa Francesco: “Vergogna”

“Questo è il momento della vergogna”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale, in merito al rapporto sugli abusi sessuali avvenuti dal 1950 a oggi nella Chiesa francese e da cui, aggiunge, “risultano, purtroppo, numeri considerevoli”. Secondo il ‘rapporto Sauvé’, le vittime di pedofilia sarebbero oltre 300mila, con abusi compiuti sia da sacerdoti che da personale laico della Chiesa d’Oltralpe.

“Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolore per i traumi che hanno subito – dichiara Bergoglio come riferisce la Dire (www.dire.it) – e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterli al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego, preghiamo insieme tutti, a te Signore la gloria, a noi la vergogna: questo è il momento della vergogna”.

Papa Francesco prosegue: “Incoraggio i vescovi, i superiori religiosi e voi cari fratelli a condividere questo momento e continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova che è dura, ma è salutare. Invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti“.