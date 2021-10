Ecco il trailer di Hawkeye, la serie Marvel dedicata a Occhio di Falco: da novembre sarà disponibile in streaming su Disney+

Marvel ha rilasciato il trailer di Hawkeye (in lingua originale): la serie dedicata all’infallibile arciere degli Avengers Occhio di Falco alias Clinton Francis “Clint” Barton, interpretato da Jeremy Renner. Il nuovo show – che arriva dopo WandaVision, Falcon and the Winter Soldier e Loki – debutterà il 24 novembre (con un episodio a settimana) su Disney+.

LA STORIA

La nuova serie, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vede un Clint Barton/Occhio di Falco ormai fuori dagli Avengers e intenzionato a tornare a casa dalla propria famiglia per Natale. I piani vengono però complicati da una serie di inconvenienti, come per esempio nuovi nemici da combattere. Il personaggio interpretato da Renner non sarà solo in questa nuova avventura (che si preannuncia ricca di colpi di scena). Con lui ci sarà Kate Bishop, l’Hawkeye in versione femminile, interpretata da Hailee Steinfeld. Questo è un personaggio storico dei fumetti Marvel, ma nella serie sarà raccontata nei suoi primi anni di attività, insomma una supereroina novella.