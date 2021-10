Il 15 ottobre esce su Netflix “My Name”

Netflix conferma il 15 ottobre come data di uscita per “My Name”: la storia di una donna in cerca di vendetta che entra a far parte di un’organizzazione criminale

Netflix ha confermato il 15 ottobre come data di uscita per My Name con la pubblicazione del poster teaser. My Name narra la storia di una donna in cerca di vendetta che entra a far parte di un’organizzazione criminale, diventando contemporaneamente una poliziotta sotto copertura per poter scovare il killer del padre. Il regista Kim Jin-min ha collaborato in precedenza con Netflix all’acclamata serie Extracurricular, un’insolita storia sul lato oscuro di un gruppo di adolescenti al liceo. My Name rappresenta la tanto attesa seconda collaborazione con Netflix, annunciata con la pubblicazione del poster teaser.

Il poster teaser include l’avvincente messaggio “Non lo deve sapere nessuno. Il mio nemico, la mia vendetta”, accompagnato dall’inquietante immagine di Han So-hee in una veste inedita per il pubblico. La sua interpretazione di Jiwoo in My Name è diametralmente opposta a ruoli come quello di Yeo Da-gyeong in The World of the Married e Yu Na-bi in Nevertheless. Nel poster è raffigurata in piedi in un vicolo buio con ferite al volto mentre brandisce nella mano insanguinata un coltello che riflette la luce, come se fosse appena scampata a uno scontro letale. Han So-hee ha interpretato le complesse scene d’azione senza una controfigura ed è convincente nel ruolo di Jiwoo, una donna disposta a entrare nel mondo della criminalità per vendicare l’omicidio del padre e a diventare una talpa per la polizia sotto falsa identità. Non si fermerà davanti a niente per vendicarsi, pur trovandosi faccia a faccia con verità sconcertanti.

Il regista Kim Jin-min è dotato di un grande istinto per la suspense: la trama intensa è resa ancora più drammatica dai ruoli di Jiwoo e degli altri affascinanti personaggi interpretati da Park Hee-soon e Ahn Bo-hyun. My Name promette di essere un gratificante film noir d’azione con una trama complessa e carica di emozionante suspense.

My Name uscirà in oltre 190 paesi in tutto il mondo il 15 ottobre, solo su Netflix.

Informazioni sulla produzione

Titolo: My Name

Regia: Kim Jin-min

Sceneggiatura: Kim Ba-da

Cast: Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull e altri

Produzione: Studio Santa Claus Co., Ltd.

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 15 ottobre 2021