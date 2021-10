DOC debutta da solista con “Un quadro di Monet”

Il cantautore veronese DOC, pseudonimo di Nicola Vantini, ex frontman del trio “il Matrimonio di Jacopo”, fa il suo esordio da solista

Il cantautore veronese DOC, pseudonimo di Nicola Vantini, ex frontman del trio “il Matrimonio di Jacopo”, fa il suo esordio da solista con il brano “Un quadro di Monet”, disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica. Il brano, scritto a quattro mani con l’autore Stefano Pettini, conosciuto all’Accademia degli Autori di Ghedi, sarà accompagnato dal videoclip.

DOC fotografa così questo suo esordio: “tutte le bellezze e le difficoltà che descrivono la nascita di un amore vengono raffigurate ed interpretate dalle sfumature di un quadro, “Un Quadro di Monet”. “Dimmi se ti senti ancora sola, stringimi più forte siamo in piega sulla luna” è la frase dell’inciso, con cui racconto l’ultimo anno trascorso in cui ho ritrovato supporto e forza attraverso l’amore e l’amicizia.”

